La liste « auriverde » de Carlo Ancelotti : Sans Neymar ni Vinicius

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, n'a pas rappelé Neymar lundi et a ménagé Vinicius pour les matches de septembre contre le Chili et la Bolivie, tandis que Lucas Paqueta fait son retour en équipe nationale.



De retour depuis janvier à Santos, son club formateur, Neymar, 33 ans, n'a pas porté le maillot de la Seleçao depuis près de deux ans, en raison de blessures à répétition.

"Neymar a eu un petit problème la semaine dernière", a déclaré Carlo Ancelotti lundi en conférence de presse, sans donner plus de précision.

Selon la presse brésilienne, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts en 128 matches) a ressenti une gêne à une cuisse à l'entraînement.



Son absence de la liste pour les deux derniers matches de qualifications pour le Mondial-2026 a toutefois été relativisée par le sélectionneur, alors que le Brésil est déjà qualifié pour le tournoi qui se jouera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



"Neymar, on n'a pas besoin de le tester. Tout le monde le connaît (...). Comme les autres, il doit arriver dans une bonne condition physique pour aider l'équipe nationale à donner le meilleur d'elle-même lors de la Coupe du monde", a affirmé le technicien italien.



Neymar avait été appelé par le prédécesseur d'Ancelotti, Dorival Junior, pour les matches du mois de mars (victoire 2-1 face à la Colombie et défaite 4-1 contre l'Argentine), mais avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure à une cuisse.



Lors des deux premiers matches sous la houlette de l'Italien, en juin, le Brésil a obtenu un match nul en Equateur (0-0) avant de battre le Paraguay 1-0, grâce à un but de Vinicius, décrochant ainsi officiellement son billet pour le Mondial-2026.



L'attaquant du Real Madrid sera absent du prochain rassemblement. Etant suspendu pour le match contre le Chili (le 5 septembre, au stade Maracana de Rio de Janeiro), le staff de la Seleçao a préféré lui éviter le déplacement fastidieux en Bolivie, où le Brésil jouera à plus de 4.000 mètres d'altitude (le 9 septembre).



Paqueta fait quant à lui son retour, après avoir été blanchi fin juillet de tout soupçon dans une affaire de paris truqués par une commission indépendante de la Premier League.

Le milieu de West Ham était absent de l'équipe nationale depuis novembre 2024.



Autre revenant de marque: Joao Pedro, très en forme depuis en arrivée à Chelsea en juillet.

L'avant-centre de 23 ans a brillé en juillet lors de la Coupe du monde des clubs, marquant notamment les deux buts qui ont éliminé Fluminense, son club formateur, en demi-finales, et le troisième de la victoire (3-0) en finale face au Paris-SG.



Quatre défenseurs de Ligue 1 ont été appelés par Ancelotti, Caio Henrique (AS Monaco) rejoignant son coéquipier monégasque Vanderson, le Lillois Alexsandro et le Parisien Marquinhos, déjà présents lors du dernier rassemblement.