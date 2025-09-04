Augmenter la taille du texte
La Renaissance de Zemamra pour asseoir son aura parmi l'élite

Mardi 9 Septembre 2025

La Renaissance de Zemamra pour asseoir son aura parmi l'élite
Le club de la Renaissance de Zemamra aborde la saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 avec détermination et ambition, afin d'asseoir sa place parmi les clubs de l'élite.

Cette ambition, partagée par l'ensemble des composantes du club doukkali, s’inscrit dans la continuité des résultats honorables réalisés la dernière saison, au cours de laquelle l’équipe a terminé à la 6e place avec 47 points, s'imposant comme l’une des révélations du championnat.

Les résultats positifs de la Renaissance de Zemamra et sa capacité à rivaliser avec les plus grandes formations nationales témoignent du bon niveau des joueurs, qui ne cessent d'afficher la volonté de poursuivre l'aventure parmi l’élite, avec en ligne de mire la participation à une compétition continentale.

L’un des piliers de cette dynamique réside dans le projet sportif intégré du club, fondé sur une vision claire et un investissement judicieux dans les infrastructures et la formation. Le club dispose notamment d’un centre de formation aux standards internationaux, doté de terrains en gazon naturel et synthétique, de salles de fitness modernes, de salles de réunion, d’une administration bien structurée et d’équipements de grande qualité.

Pour répondre à cette ambition, le club a recruté le cadre national Redouane El Haimer comme entraineur de l’équipe, en remplacement du Français Stéphane Nado, pour un contrat de deux saisons.

Ce choix des dirigeants de la RCAZ s’inscrit dans la continuité du parcours signé par l'équipe la saison dernière. Sous la houlette de l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem, le club s’était distingué en championnat, en proposant un bon niveau de jeu.

Afin de continuer sur sa lancée et signer de bons résultats lors de la saison à venir, le club a été actif sur le marché des transferts estival pour renforcer son effectif avec des joueurs expérimentés, capables de répondre aux attentes des supporters doukkalis.

Dans ce cadre, l’entraîneur Redouane El Haimer a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’il s’emploie à bâtir une équipe compétitive en ligne avec les objectifs fixés par la direction du club.

Il a ajouté que les préparatifs entamés depuis deux mois se déroulent dans de bonnes conditions, avec pour objectif la constitution d’un groupe homogène capable de produire un bon niveau de jeu et de viser les premières places du classement, soulignant que les infrastructures sportives dont dispose le club constituent un atout pour améliorer les performances de l’équipe.

Malgré le départ de certains joueurs clés durant l’intersaison, El Haimer a assuré que l’équipe actuelle dispose d'un effectif cohérent, capable de proposer un football moderne et séduisant.
Et d'affirmer que les joueurs sont pleinement conscients du nouveau projet du club, qui aspire à jouer les premiers rôles au championnat et à produire un niveau de jeu convaincant durant toute la saison.

Pour son premier match de la Botola, la Renaissance de Zemamra se déplacera sur la pelouse du Maghreb de Fès.

Par Mustapha Ennassiri (MAP)

Fiche technique
 
Nom du club : Renaissance Club AthleticZemamra
Année de fondation : 1977
Couleurs du club : Blanc, jaune et bleu
Nom du stade : Stade Ahmed Choukri
Capacité : 5 000 places
Surface : Gazon naturel
Président du club : Nabil Belkhadir 
Entraîneur : Redouane El Haimer
 
Départs marquants :
Mohamed Kamara
Mahmoud Benhalib
Abdessamad Badaoui
Abderrahim Khaddou
Yahya El Filali
Amine El Azri
Walid Sabbar
 
Nouvelles recrues :
Ousmane Diallo
Taha Alachbili
Mohamed El Fakih
Ismaïl Zeroual
AissaSioudi
Nassik Saad
Zouheir Hashemi
MontasserLahtimi
Mehdi El Jourbaoui.

