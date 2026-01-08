Augmenter la taille du texte
Jeudi 8 Janvier 2026

La Côte d'Ivoire déroule face au Burkina Faso
La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), en s'imposant face au Burkina Faso (3-0), mardi soir au Grand Stade de Marrakech, en match comptant pour les huitièmes de finale.

La rencontre a débuté sur un tempo intense, avec un pressing offensif ivoirien exercé notamment à travers le trio Diallo-Guessand-Diamondé, mettant le gardien burkinabè Hervé Koffi sous pression.

Cette entame ambitieuse des Eléphants a toutefois été contenue par un bloc défensif solide des Etalons, qui ont répondu par des contre-attaques rapides, mettant à quelques reprises à l'épreuve le gardien ivoirien, Yahia Fofana.

A la 20e minute, Amad Diallo a débloqué la situation, ouvrant le score pour la Côte d'Ivoire à la suite d'une action collective aux abords de la surface adverse.
Profitant d'une passe décisive du buteur Diallo, l'ailier gauche du RB Leipzig, Yan Diomandé a consolidé l'avantage ivoirien en doublant la mise à la 32e minute.

Avec deux tirs cadrés transformés en deux buts lors de la première période, les Eléphants ont totalement dominé le jeu, face aux Etalons en difficulté, contraints à défendre tout au long de la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, la sélection ivoirienne a poursuivi sur le même rythme, avec une nette domination au niveau de la possession de balle (58%), un milieu de terrain maîtrisé et une organisation collective efficace.

En face, le Burkina Faso, toujours en difficulté, a procédé à plusieurs changements dans l'espoir de changer la situation, mais les hommes d'Emerse Faé ont conservé leur maîtrise du jeu.

A la 88e minute, Bazoumana Touré est venu sceller définitivement le succès ivoirien en inscrivant le troisième but.
Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire affrontera l'Egypte en quarts de finale de la compétition, samedi (20h00) au Grand Stade d'Agadir.
 

