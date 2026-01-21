La Chambre de commerce suisse au Maroc nomme Yassin Halhoul à sa présidence

La Chambre de commerce suisse au Maroc (CCSM) a annoncé, récemment, la nomination de Yassin Halhoul en tant que nouveau président.



Ainsi, M. Halhoul prend le relais de Christophe de Figueiredo, qui se consacre désormais à de nouvelles opportunités professionnelles, indique la CCSM dans un communiqué.

Le Conseil d’administration a remercié chaleureusement M. de Figueiredo pour son engagement constant, son leadership et les actions structurantes menées durant son mandat.



Sous sa présidence, la CCSM a renforcé son rayonnement, diversifié ses activités et consolidé les liens entre les communautés économiques suisses et marocaines. Il continuera d’accompagner la Chambre en tant que président d’honneur, rapporte la MAP.



Avec l’arrivée de M. Halhoul, la CCSM ouvre une nouvelle phase de développement. En effet, de nationalité maroco-suisse, il est un entrepreneur actif à la fois en Suisse et au Maroc.

Grâce à sa connaissance approfondie des deux écosystèmes économiques, il est idéalement placé pour ouvrir de nouvelles perspectives et développer des opportunités bilatérales pour les membres de la CCSM.



Ses priorités incluent le renforcement des relations d’affaires entre la Suisse et le Maroc, le développement de nouvelles opportunités économiques au bénéfice des membres, la valorisation du rôle de la CCSM comme plateforme de référence pour la coopération bilatérale, et l’accroissement de la visibilité de la Chambre et de ses initiatives.



La CCSM reste mobilisée pour accompagner les entreprises, encourager les partenariats et contribuer activement au rapprochement économique entre les deux pays.



La Chambre de commerce suisse au Maroc œuvre au développement des relations économiques, commerciales et industrielles entre la Suisse et le Maroc, en soutenant les entreprises au travers d’un réseau actif, d’événements ciblés et de services dédiés.