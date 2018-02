L’histoire de la chanson “Allumer le feu” de Johnny Hallyday

Avec «Allumer le feu», Johnny Hallyday a fait vibrer les plus grands stades. Retour sur la genèse d’un succès exceptionnel du géant de la chanson française.

Johnny Hallyday a fait appel à Pascal Obispo pour composer son album «Ce que je sais», sorti en 1998, dont le morceau «Allumer le feu» est issu. Jusque-là, ce dernier a très peu travaillé pour d’autres artistes et s’attelle à concocter un bel opus pour «le taulier». Pascal Obispo a ainsi produit 14 chansons, dont trois en collaboration avec Zazie, auteure du morceau en question.

Johnny Hallyday a prévu que ce CD, confié à Pascal Obispo, serait au cœur des trois dates au Stade de France, à Paris, inscrites à son agenda les 5, 6 et 11 septembre 1998. Le compositeur doit donc donner naissance à une chanson qui déménage et fera monter la température dans cet immense temple sportif. Un sacré challenge pour Pascal Obispo qui finit, à 2 heures du matin un soir d’été, par passer un coup de fil à Zazie, avec laquelle il a déjà collaboré. Un échange court et efficace : «Allo c’est Pascal Obispo. Comment vas-tu ? Est-ce que tu veux bien faire une chanson pour Johnny ? C’est pour demain. Il faudrait que ce soit pour l’ouverture du Stade de France. Merci», avait rapporté Zazie lors d’une interview vidéo donnée au «Figaro», en août 2013. Au final, les shows du Stade de France marqueront une date-clé dans la carrière exceptionnelle du rockeur.

Johnny Hallyday est un nom qui peut mettre la pression quand il s’agit d’écrire, pour un monstre sacré de la chanson française, un texte en moins de 24 heures. Zazie n’a pourtant pas paniqué face à l’immense défi : «Ils n’avaient pas composé la musique donc il fallait que je fasse le texte avant, chose que je n’ai jamais faite de ma vie... Mais bon !», confiait-elle, toujours au «Figaro». Elle s’imagine au milieu d’un stade et... : «Je pense “gladiateur”, quelque chose de spectaculaire. Donc avec des mots comme “foule”, “lion”... Je regarde tous les tatouages de Johnny». De ce brainstorming lui viennent alors des mots que la chanteuse qualifie de «johnniesques»: «étincelles», «motos», «guitare», «contact. Le tube est sur les rails...

Johnny Hallyday l’ignorait peut-être, mais une fois reçu par fax le texte de Zazie, Pascal Obispo a tout donné pour se mettre dans la peau de l’idole : «Je me suis retrouvé dans une station thermale, à prendre ma guitare, les jambes écartées, à imiter “le taulier” en chantant pour voir si ça le faisait», a confié le chanteur dans le numéro de «Télé 7 Jours», sorti en kiosques le 22 janvier 2018. Clairement, ça «le faisait», puisque «Allumer le feu» se classera à la 8e place du Top 10 en France pendant deux semaines consécutives et dix-sept dans le Top 100, devenant l’un des tubes emblématiques de l’immense star.