L'équipe nationale gabonaise n'est plus suspendue

Aubameyang et Ecuele Manga réintégrés

Mardi 13 Janvier 2026

L'équipe nationale gabonaise n'est plus suspendue
Le gouvernement du Gabon a levé les "mesures gouvernementales" prises à l'encontre de l'équipe nationale de football ainsi que la mise à l'écart des joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga, a annoncé la fédération gabonaise dans un communiqué de presse lundi soir.

Ces sanctions avaient été annoncées par le ministre des Sports Simplice-Désiré Mamboula le 1er janvier après l'élimination du Gabon au premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).
Le Gabon avait été sorti de la compétition dès la phase de groupes après trois défaites, dont une dernière contre la Côte d'Ivoire (3-2).

En réaction, le désormais ancien ministre des Sports avait annoncé la dissolution du staff technique, la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, ainsi que la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Bruno Ecuele Manga (37 ans).

"C'est une part de l'identité nationale qui s'en trouve fragilisée", avait commenté le président gabonais Brice Clotaire Oligui, dans un communiqué paru le 31 décembre.
La double suspension de ces cadres vétérans de la sélection avait suscité une vague d'indignation parmi les supporters gabonais.

"Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis", avait réagi sur X Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant emblématique des Panthères, en réponse aux critiques ciblant sa responsabilité dans l'échec.

Le nouveau ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, nommé lors d'un remaniement ministériel début janvier, a justifié la levée des sanctions par "l'urgence des prochaines échéances", notamment le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027.

Cet ancien milieu international gabonais a également demandé à la fédération nationale de football de "prendre toutes les dispositions nécessaires" pour nommer un nouveau staff technique.

