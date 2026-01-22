Augmenter la taille du texte
L'engouement pour la CAN 2025 dépasse le cadre continental pour séduire l’Amérique latine

Pour la TV mexicaine « Claro Sports »

Jeudi 22 Janvier 2026

L’organisation impeccable par le Maroc de la CAN-2025 a suscité un engouement qui dépasse largement le continent africain pour séduire les amateurs du ballon rond en Amérique latine, rapporte la chaîne sportive mexicaine Claro Sports, qui met en avant la fiabilité et la capacité d'organisation par le Royaume d'événements d'envergure internationale dans les règles de l'art.

Dans un article publié sur son site internet, Claro Sports relève que cette édition de la CAN, loin d'être une simple compétition sportive, a constitué "un message fort à portée géopolitique" illustrant le leadership du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant que pays capable d’allier efficacité organisationnelle, sécurité, diplomatie et visibilité internationale.

Et de préciser à cet égard que le Maroc a honoré ses engagements à travers une organisation rigoureuse, marquée par une affluence record, des infrastructures modernes, une logistique maîtrisée et un accueil exceptionnel salué par les délégations participantes, ajoutant que ce succès est le fruit d’une vision stratégique de long terme et d’une stabilité institutionnelle avérée.

L’article souligne également que la mobilisation populaire ayant accompagné le tournoi a mis en lumière le caractère fédérateur de cet événement sportif, précisant que son écho a traversé l’Atlantique pour atteindre l’Amérique latine, où la CAN-2025 a bénéficié d’une large couverture via la plateforme multimédia de Claro Sports, qui a retransmis l’ensemble des rencontres et enregistré des audiences de plusieurs millions de téléspectateurs.

L’intérêt grandissant pour les avancées que connaît le Maroc est devenu ainsi un phénomène mondial contribuant à la construction de passerelles solides avec le monde hispanophone, ajoute-t-on. Grâce à une sécurité exemplaire, une diplomatie active et une couverture médiatique internationale étendue, le Royaume a consolidé sa position de pôle de confiance, dans un contexte continental où l’organisation de grands événements demeure un défi, soutient la chaine mexicaine.

Claro Sports estime, par ailleurs, que la CAN 2025 a marqué une étape préparatoire majeure en perspective de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, le Maroc ayant clairement démontré à ses partenaires son niveau de préparation.

Sur le plan sportif, l’article relève que la sélection marocaine a été à la hauteur de l’événement en atteignant la finale de la compétition, incarnant ainsi des valeurs de persévérance et de sérieux.

A ce propos, l’auteur rappelle le message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres de l’équipe nationale, dans lequel le Souverain a souligné que ce parcours reflète la vision stratégique d’investir dans le capital humain et de moderniser les infrastructures du Royaume, et la confiance dans les capacités de la jeunesse marocaine et africaine.
Et Claro Sports de conclure que la CAN Maroc-2025 a conforté une conviction profonde : celle d’un Maroc en mouvement permanent, qui construit, progresse et affirme sa présence. Ce que cette compétition a donné à voir dépasse le cadre du football pour confirmer une réalité essentielle, celle d’un Royaume qui consolide sa place en tant qu’acteur régional majeur, alliant sport, diplomatie et sécurité.

Libé

Lu 189 fois

Tags : Amérique latine, cadre continental, CAN 2025, Claro Sports, TV mexicaine

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

