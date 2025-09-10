L'AMDIE tient son 10ème Conseil d'Administration

L'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) a tenu, mercredi à Rabat, son 10ème Conseil d'Administration dédié à la présentation du rapport annuel sur la situation de l’investissement et de l’exportation et le bilan des réalisations au titre de l’année 2024.



Cette session a été présidée par Karim Zidane, ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, par délégation du Chef du Gouvernement, indique l’AMDIE dans un communiqué.



Impulsé par les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc poursuit ainsi son élan de réformes stratégiques visant à consolider son positionnement en tant que hub attractif pour les investissements et plateforme compétitive d'exportation à l'échelle mondiale, relève le communiqué.

Et d'ajouter que cette dynamique repose sur une approche inclusive et durable, tournée vers la création d'emplois et la transition verte.



Dans ce cadre, l'AMDIE a déployé en 2024 une stratégie de promotion ambitieuse avec 114 initiatives ciblées au niveau national et international, couvrant 26 marchés et stimulant des partenariats stratégiques pour l'économie nationale, rapporte la MAP.



Parallèlement, l'Agence a accueilli 129 visites de délégations internationales issues de 34 pays, mettant en avant les atouts compétitifs du Maroc en termes d'infrastructures et de capital humain.



Dans ce sens, le secteur automobile a notamment représenté la majorité de ces visites, tandis que d'autres secteurs en forte croissance tels que le textile, l'énergie et la valorisation minière ont également attiré l'intérêt des investisseurs.



En effet, la commission nationale des investissements a tenu 4 réunions en 2024 durant lesquelles ont été approuvés 131 projets de conventions d'investissement et avenants publics et privés projetant des investissements de l'ordre de 200 milliards de dirhams (MMDH).



Concernant les exportations, l'AMDIE a intensifié ses actions à travers le déploiement des programmes "Export Morocco NOW 2024–2026" et "Export Morocco NOW Women" afin d'accompagner les entreprises marocaines dans leur développement à l'international. Ainsi, 312 entreprises et coopératives ont été soutenues à travers 68 actions de promotion des exportations couvrant 28 marchés en 2024.



Par ailleurs, ces réalisations renforcent l'attractivité du Maroc dans des secteurs stratégiques comme l'automobile, les énergies renouvelables, le tourisme, l'aéronautique et l'industrie pharmaceutique, témoignant du rôle actif de l'AMDIE dans le soutien de cette dynamique.



Conformément aux Hautes Orientations Royales, l'AMDIE a également renforcé son engagement en faveur des Marocains du Monde en organisant dans plus de dix pays des rencontres et webinaires dédiés.



Dans ce sillage, ces initiatives visent à valoriser les compétences et les réseaux de la diaspora pour contribuer activement à la dynamique économique nationale, contribuant ainsi à la création de nouvelles opportunités de développement et au renforcement de l'intégration de cette communauté dans la dynamique économique du Maroc, relève le communiqué.



Dans cette perspective, l'AMDIE reste engagée dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2024-2026, axée sur quatre priorités, à savoir l'accompagnement de bout en bout des investisseurs nationaux et étrangers avec une attention particulière pour les Marocains du Monde, le soutien aux exportateurs et l'élargissement de leurs débouchés, le développement du secteur des foires et salons et le soutien des zones d'activités économiques.



A l'issue de ce Conseil, le rapport sur l'investissement et les exportations ainsi que le bilan des réalisations ont été approuvés, illustrant l'engagement résolu de l'AMDIE à promouvoir et développer les investissements et les exportations du Royaume pour favoriser une croissance économique durable, conclut le communiqué.