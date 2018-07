Kendrick Lamar se transforme en junkie addict au crack pour son premier rôle

Le rappeur Kendrick Lamar a endossé le rôle d'un drogué obnubilé par la consommation de crack dans le cinquième épisode de la série "Power", coproduite par 50 Cent. Une apparition aussi drôle que réaliste qui confirme la diversité de talent du roi du hip-hop actuel. En plus d'être un rappeur et producteur de talent, Kendrick Lamar a d'autres cordes à son arc.

Le temps d'un caméo, Kendrick apparaît à l'écran grimé en junkie pour essayer de revendre des cartes-cadeaux à Kanan Starks, un dealer joué par 50 Cent.

Avec une aisance déconcertante, "Kung Fu Kenny" se métamorphose en drogué au discours incompréhensible. Tout y est, des vêtements dépareillés aux cheveux en pétard. De sa voix criarde, le rappeur arrive parfaitement à exprimer la folie du personnage de Laces. Son entrée hilarante se fait sur le titre "Christ Conscious", extrait du premier album du rappeur Joey Badass.

Cette apparition dans la série "Power", plongée dans le monde impitoyable du narcotrafic new-yorkais, n'est pas la première collaboration de Kendrick Lamar avec le milieu du cinéma. Le récent lauréat du Prix Pulitzer de musique pour son album "DAMN." a signé la bandeoriginale du film "Black Panther" de Ryan Coogler en début d'année.

Pour réaliser la musique du film qui met en scène le premier super-héros noir de l'univers Marvel, "K.Dot" s'est entouré des plus grands artistes, à l'image de SZA, The Weeknd ou encore Jay Rock.