Jorge Costa tire sa révérence

Jeudi 7 Août 2025

L'ancien international portugais Jorge Costa est décédé mardi à l'âge de 53 ans des suites d'un arrêt cardiaque, a annoncé le FC Porto, rendant hommage "à une figure incontournable de l'histoire du club".

"Le légendaire capitaine du FC Porto et actuel directeur du football professionnel (du club), est décédé ce mardi des suites d'un arrêt cardiorespiratoire", a annoncé le club dans un communiqué.

L'ex-défenseur international a été victime d'un malaise mardi matin au centre d'entraînement du FC Porto. Hospitalisé en urgence, il est décédé peu après son arrivée à l'hôpital, rapportent les médias locaux.

Jorge Costa avait effectué l'essentiel de sa carrière au FC Porto, club avec lequel il avait remporté la Ligue des champions en 2004 et avait été sacré huit fois champion du Portugal, et dont il fut le capitaine pendant plusieurs saisons.
Celui qui fut 50 fois international appartient à la génération dorée des champions du monde des moins de 20 ans en 1991, avec notamment Luis Figo.

"C'est un choc", a écrit le Premier ministre Luis Montenegro sur le réseau social X, saluant un "exemple de dévouement et d'engagement".
Les deux autres géants du football portugais, le Benfica Lisbonne et le Sporting Portugal, lui ont également rendu hommage.

"Le football portugais est plus pauvre", a ainsi regretté le Benfica dans un communiqué publié sur son site internet, saluant "une figure incontournable du football et du sport national, d'abord comme joueur, ensuite comme entraîneur et plus récemment comme dirigeant".

