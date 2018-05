Le FUS accroché par l’Union d’Alexandrie



L’équipe marocaine Fus Rabat a fait match-nul (1-1) contre son homologue égyptienne, l’Union d’Alexandrie, dans un match disputé vendredi soir à Djeddah, en Arabie Saoudite, comptant pour la 1ère journée du 2è Groupe, qualificative aux finales du Championnat arabe des clubs de football.

Le club marocain a ouvert le score à la 11è minute par l’entremise de Marouan El Widani, avant que le joueur égyptien, Razzak Sissi, n’égalise à la 28è minute.

A noter que le Fus Rabat a disputé trois matchs lors du tournoi préliminaire avant d’assurer sa participation pour la deuxième fois au Championnat arabe des clubs aux côtés des deux représentants du football national, en l’occurrence le Raja et le Wydad de Casablanca.

Lors de son deuxième match, prévu lundi, Fus Rabat affrontera le club ASAS Djibouti-Télécom.

Jeudi soir, lors de la 1è journée de cette compétition panarabe, deux matchs du 1e Groupe ont été disputés. Le premier ayant mis aux prises le club africain de Tunisie à Al-Faisaly d’Arabie Saoudite (2-2), tandis que le second s’est soldé par la victoire écrasante d’Al-Nejmeh SC du Liban sur Al Wiam de Mauritanie (4-0), permettant à ce dernier de se positionner en tête du Groupe.



L'AS FAR boucle la saison sur une bonne note



L'AS FAR s'est imposée, à domicile, par 1 but à 0 face à l'Olympique de Khouribga, vendredi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, en match de la 30è et dernière journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

L'unique réalisation des Militaires a été signée Said El Boudrari à la 12è minute du jeu.

Cette victoire permet aux représentants de la capitale de se hisser à la 7è place avec un total de 43 points, alors que l'OCK stagne à la 12è position avec 35 unités. Le titre de la Botola Maroc Telecom D1 pour cette saison a été décrochée la semaine dernière par l'Ittihad de Tanger pour la première fois de son histoire, après sa victoire à domicile par 2 buts à 1 face au Moghreb de Tétouan, pour le compte de la 29è journée.