Inauguration à Sidi Bou Othmane d’une unité industrielle de production de seringues hypodermiques et de vaccination

La société IM Medicare a inauguré, vendredi au parc industriel de Sidi Bou Othmane (province de Rehamna), une nouvelle unité industrielle dédiée à la production de seringues hypodermiques et de seringues de vaccination.



Cette cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, en présence notamment du gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane.



Mobilisant un investissement de 85 millions de dirhams (MDH), ce projet permettra la création de 70 emplois directs, tout en portant la capacité de production annuelle à 450 millions de seringues.

Ces dispositifs sont destinés à répondre aux besoins du marché national et à soutenir l'orientation du Royaume vers les marchés africains.



Cette initiative répond également à la priorité nationale de renforcement de la souveraineté dans le secteur des dispositifs médicaux et entend contribuer au développement socio-économique de la région de Marrakech-Safi, en créant des emplois qualifiés et en consolidant le rôle des entreprises locales dans la dynamique industrielle régionale.



S'exprimant à cette occasion, M. Mezzour a indiqué que ce projet illustre la capacité des entreprises marocaines à innover, à produire avec excellence et à s’imposer comme des fournisseurs fiables et reconnus sur le marché mondial des dispositifs de vaccination.



"Cette unité industrielle symbolise l’aboutissement d’une vision ambitieuse visant à positionner le Maroc sur des filières stratégiques à forte valeur ajoutée, contribuant au développement du Made in Morocco dans ce secteur, à la substitution compétitive aux importations ainsi qu’à la consolidation de la souveraineté sanitaire de notre pays", a fait savoir le ministre.



Pour sa part, le président directeur général de IM Medicare, Mohamed Idrissi Kaitouni, a souligné que cette nouvelle unité industrielle constitue une étape majeure dans le développement de l’entreprise, en renforçant ses capacités de production de seringues hypodermiques et de vaccination, tout en répondant aux exigences de qualité et de sécurité conformes aux normes internationales.



Selon M. Kaitouni, le projet s’inscrit dans la dynamique de la filière nationale des dispositifs médicaux, dont les indicateurs traduisent une progression soutenue, avec 1.378 emplois, 376 MDH d’investissements, un chiffre d’affaires de 903 MDH et un taux de valeur ajoutée de 46 %, reflétant une multiplication rapide de l’investissement, de l’activité et de la richesse créée au cours des vingt-cinq dernières années.



“Ce projet traduit l’engagement de IM Medicare à contribuer à la souveraineté sanitaire nationale, à satisfaire les besoins du marché local et à accompagner l’ouverture du Royaume sur les marchés africains, à travers une production compétitive et à forte valeur ajoutée”, a-t-il conclu.