Idris Elba, futur James Bond ?

L'acteur Idris Elba, pressenti pour incarner le prochain James Bond, a nourri la rumeur dimanche avec un tweet sous forme de clin d'oeil à l'agent secret.

"Mon nom est Elba, Idris Elba", a tweeté l'acteur britannique, reprenant à son compte la célèbre formule de 007.

Le nom de cet acteur de 45 ans, né d'un père sierra-léonais et d'une mère ghanéenne, pour incarner James Bond circule depuis des années.

En 2015, Pierce Brosman, un des acteurs ayant incarné l'agent secret 007 au cinéma, estimait que James Bond pourrait être incarné par un "grand acteur noir".

"Idris Elba a certainement le physique, le charisme et la présence", avait jugé l'Américano-Irlandais.

La rumeur a grossi et, selon le Daily star, le réalisateur Antoine Fuqua a récemment discuté avec la productrice de la saga Bond Barbara Broccoli qui pense qu'il est "temps" que 007 soit joué par une personne issue d'une minorité ethnique.

Mais un porte-parole d'Antoine Fuqua a démenti toute discussion, affirmant au Hollywood reporter que l'histoire était "montée de toutes pièces".

Lauréat d'un Golden Globe pour "Luther", Idris Elba a été révélé dans la série télé criminelle "The Wire". Il a joué dans les films à gros budget "Thor", et a incarné sur grand écran l'icône de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela.

Le prochain James Bond sortira en 2019 avec Daniel Craig dans le rôle principal. Cela devrait être le cinquième et dernier James Bond de Daniel Craig.