Hay Mohammadi se met à l’heure du théâtre

Le coup d’envoi du Festival national du théâtre à Hay Mohammadi, organisé par le Conseil de la Maison des jeunes, sera donné lundi 26 mars courant.

Cette 9ème édition qui porte le nom du défunt Boujmii, leader charismatique du groupe Nass El Ghiwane, disparu il y a plus de 40 ans, prévoit un programme aussi riche que varié. L’évènement sera notamment marqué par la présentation de plusieurs pièces théâtrales de réalisateurs de renom, ainsi que de nombreuses conférences, expositions et séances de signatures de livres en plus d’ateliers de formation sur les techniques du théâtre. Ainsi la troupe «Association Belkiss» présentera, en ouverture du festival, la pièce «Qtalni ya lmaalem». Lors de la deuxième journée, c’est la troupe Masrah Al-Baida qui présentera sa pièce «Hbal Mimouna».

Pour ce qui est de la troisième représentation prévue pour le mercredi 28 courant, c’est la troupe «Stylecom» qui présentera sa pièce «Lmbrouk». Le groupe théâtral «Masrah Achamss» présentera, quant à lui, le jeudi 29 mars, sa pièce «L’adresse Ghalat» avant de passer le relais à Masrah Al Madina qui jouera, vendredi, «Taleb Ragheb». Et pour clore les représentations théâtrales de cette édition, organisée en partenariat avec le Conseil de l’arrondissement Hay Mohammadi, la troupe Fama donnera à voir la pièce «Nawbat Raqss Ghayr Aadi» qui a remporté le premier prix de la compétition régionale de théâtre amateur, organisée récemment dans le cadre de ce festival. «Cette compétition a été organisée dans le cadre de l’ouverture du festival sur les expériences de jeunes troupes locales, et dans le but d’encourager la pratique théâtrale chez les jeunes», expliquent les organisateurs.

Un hommage posthume sera, par ailleurs, rendu au comédien marocain Mohamed Bastaoui, disparu en décembre 2014. Natif de Khouribga, le défunt a fait ses premiers pas au théâtre au sein de la fameuse troupe de Masrah Al Youm, avec Touria Jabrane et Abdelwahed Ouzri, entre autres. Il a, par la suite, interprété des rôles inoubliables, à la scène comme à l’écran, et a travaillé avec des réalisateurs de renom, à l'instar de Mohamed Ismail, Saad Chraibi, Fouzi Bensaidi et Kamal Kamal.

Il est à noter que cette 9ème édition traduit la détermination des organisateurs de faire de ce festival un rendez-vous annuel national et régional voire international dans l’avenir. Selon eux, le festival vise, entre autres, à créer une dynamique culturelle et artistique à Hay Mohammadi, soutenir le rôle de la culture à même d’enraciner les valeurs de tolérance et de citoyenneté et d’immuniser les jeunes contre l’intégrisme.

Rappelons enfin que toutes les pièces seront présentées à partir de 20h au Complexe culturel de Hay Mohammadi, sauf la pièce prévue en clôture du festival qui sera présentée à 15h.