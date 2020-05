Hakim Ziyech meilleur joueur de l’Ajax

Nouvelle distinction à titre personnel pour Hakim Ziyech. L’international marocain vient d’être élu meilleur joueur de l’année de l’Ajax d’Amsterdam, club qu’il a quitté pour rejoindre la formation anglaise de Chelsea FC.

Ziyech devient ainsi le premier joueur de l’Ajax à être désigné meilleur footballeur ajacide trois fois de suite, ce qui lui permet désormais de rejoindre le cercle réduit des grandes stars qui ont marqué l’histoire de ce prestigieux club batave.

Pour la saison 2019-2020 qui n’a pas connu son terme, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus et qui a vu l’Ajax sacré, Hakim Ziyech a joué 21 matches sur les 25 disputés, sachant que c’est une blessure qui l’avait éloigné durant les quatre autres rencontres.

Ses performances, comme d’habitude, ne sont pas passées inaperçues avec 6 buts et 13 passes décisives, alors qu’en Ligue des champions, il a inscrit deux buts et contribué à cinq à travers des assists.

L’Ajax a tenu à rendre hommage à sa coqueluche qui, lors des quatre saisons passées au club, n’avait pas manqué d’épater la galerie par son talent et son jeu aussi stylé qu’efficace. Un reportage en son honneur a été réalisé par le club intitulé « Magicien d’Amsterdam » reflétant sa carrière et les grands moments qu’il a connus au sein de l’Ajax particulièrement en Ligue des champions, épreuve lors de laquelle le club a atteint au cours de la précédente édition les demi-finales, avec à son tableau de chasse de sacrés morceaux de la trempe du Real Madrid.

A 27 ans, l’heure a sonné pour Ziyech de troquer le championnat de son pays d’adoption, où il s’était aguerri au fil des saisons, contre un concours beaucoup plus huppé. D’ailleurs depuis un bon bout de temps, il se trouvait dans le collimateur de quelques clubs qui voulaient s’attacher ses services (AS Rome, Bayern, FC Séville), mais le transfert n’avait pas abouti. Et ce n’est qu’en février dernier que l’Ajax était parvenu à un accord avec Chelsea qui a déboursé 40 millions d’euros pour recruter Ziyech dont l’arrivée à Stanford Bridge est vivement attendue par le public des Blues.

Un recrutement décidé par l’entraîneur de Chelsea Frank Lampard qui estime que Hakim Ziyech pourrait être le nouveau maître à jouer des Blues, poste qui leur a fait terriblement défaut lors de cette saison après le départ du Belge Eden Hazard au Real Madrid.

Et il n’y a pas que Lampard qui estime à sa juste valeur la classe de l’international marocain, mais également l’ex-attaquant de la sélection anglaise et sociétaire de Liverpool et Tottenham, Peter Crouch qui n’a pas manqué, dans une sortie médiatique, d’encenser le stratège du Onze national.

Pour Peter Crouch, Ziyech serait le type de joueur capable de marquer de son empreinte son passage à Chelsea et en Premier League. En rejoignant Chelsea, Ziyech devrait être dans son élément, puisque Frank Lampard compte bien bâtir une équipe composée de jeunes joueurs à l’Ajax d’Amsterdam, ajoute l’ex-international anglais.

Ce dernier n’a pas voulu faire de comparaison entre Hakim Ziyech et Eden Hazard, mais pense qu’il y a des similitudes dans le style de jeu des deux joueurs, réputés pour leur aisance, leur clairvoyance et surtout leurs passes décisives qui débloquent la situation à tout moment de la partie.

En rejoignant un club du «big four» de la Premier League, Hakim Ziyech est bien parti pour faire étalage de son talent et réussir pleinement sa campagne «british» après s’être illustré en championnat néerlandais avec les équipes de SC Heerenveen, FC Twente et Ajax Amsterdam.