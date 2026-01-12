Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Hafid Derradji, un erstaz de journaliste !

Lundi 12 Janvier 2026

Autres articles
L’équipe du Nigeria a survolé son quart de finale de la CAN Maroc 2025 face à l’Algérie. Les Aigles ont fait chuter les Fennecs sans la moindre contestation possible, en maîtrisant la rencontre dans tous ses compartiments. C’est la loi immuable du sport : un jour on domine, un autre on subit. L’élimination de l’Algérie est nette, méritée et sans appel. Elle ne souffre d’aucune excuse.
Mais si le terrain a livré son verdict avec clarté, la rencontre a été gâchée par un spectacle affligeant, celui offert par le commentateur Hafid Derradji.

D’une pauvreté analytique consternante, ce pseudo-journaliste a sombré dans l’à-peu-près, la moquerie de bas étage et l’insinuation malveillante. Sur un ton geignard et outrageusement partisan, il n’a cessé de moquer les décisions arbitrales, allant jusqu’à suggérer, à mots à peine couverts, l’existence d’un complot ourdi pour éliminer «son» équipe. Une posture indigne, pathétique, et surtout dangereuse pour l’éthique sportive.

Mais les faits sont têtus ! Et il est notoire que des joueurs et des supporters algériens se sont illustrés, à plusieurs reprises, par des comportements condamnables durant cette fête du football africain :

– Organisation d’une prière collective à l’hôtel, à leur demande, alors que toutes les autres équipes ayant souhaité accomplir cet acte religieux l’ont fait dans les mosquées du pays, en se mêlant naturellement aux fidèles. Le motif, officieux mais connu, étant le refus d’assister à une prière durant laquelle l’imam invoque le salut du Roi.
– Moqueries vulgaires d’un joueur à l’encontre du désormais surnommé le nouveau «Patrice Lumumba congolais», dans un dérapage indigne d’un sportif de haut niveau.
– Publication sur les réseaux sociaux d’un supporter algérien se filmant en train d’uriner de manière bestiale au milieu des spectateurs.
– Geste obscène et graveleux d’un joueur algérien adressé aux spectateurs après la victoire contre la RDC.

Autant d’agissements que Hafid Derradji a soigneusement ignorés, comme s’ils n’avaient jamais existé. Pire encore, il n’a cessé de dresser un portrait idyllique des supporters algériens, encensant la «sportivité» irréprochable de l’équipe, tout en faisant, en parallèle, allusion à un flot de théories fumeuses sur une tricherie imaginaire et une supposée volonté institutionnelle de nuire aux Fennecs.

Hafid Derradji, un erstaz de journaliste !
Ce double discours, fait de déni, de victimisation et de mauvaise foi, déshonore profondément le métier de journaliste sportif. Il ne s’agit plus ici de passion ou de chauvinisme, mais d’un renoncement total à l’exigence de neutralité et d’honnêteté intellectuelle.

Dès lors, une question s’impose: Hafid Derradji est-il encore journaliste, ou simplement le porte-voix usé d’un régime aux abois, recyclant sur les ondes ses réflexes de propagande et ses rancœurs politiques ?

Pour ma part, je n’ai jamais goûté à ses braiments creux, à son emphase artificielle ni à son absence totale de profondeur analytique. Ce quart de finale n’a fait que confirmer une évidence: le football africain mérite mieux que ce vacarme partisan travesti en commentaire.
Souhaitons bon vent aux Verts qui vont réaliser, je l'espère du fond du cœur, un splendide parcours lors du Mondial 2026 et que la fête africaine continue au pays de la tolérance et de la tempérance !

Par Mohamed Lmoubariki

Mohamed Lmoubariki
Lundi 12 Janvier 2026

Lu 23 fois

Tags : Algérie, CAN Maroc 2025, Hafid Derradji, journaliste, Nigeria

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication