Hafid Derradji, un erstaz de journaliste !

L’équipe du Nigeria a survolé son quart de finale de la CAN Maroc 2025 face à l’Algérie. Les Aigles ont fait chuter les Fennecs sans la moindre contestation possible, en maîtrisant la rencontre dans tous ses compartiments. C’est la loi immuable du sport : un jour on domine, un autre on subit. L’élimination de l’Algérie est nette, méritée et sans appel. Elle ne souffre d’aucune excuse.

Mais si le terrain a livré son verdict avec clarté, la rencontre a été gâchée par un spectacle affligeant, celui offert par le commentateur Hafid Derradji.



D’une pauvreté analytique consternante, ce pseudo-journaliste a sombré dans l’à-peu-près, la moquerie de bas étage et l’insinuation malveillante. Sur un ton geignard et outrageusement partisan, il n’a cessé de moquer les décisions arbitrales, allant jusqu’à suggérer, à mots à peine couverts, l’existence d’un complot ourdi pour éliminer «son» équipe. Une posture indigne, pathétique, et surtout dangereuse pour l’éthique sportive.



Mais les faits sont têtus ! Et il est notoire que des joueurs et des supporters algériens se sont illustrés, à plusieurs reprises, par des comportements condamnables durant cette fête du football africain :



– Organisation d’une prière collective à l’hôtel, à leur demande, alors que toutes les autres équipes ayant souhaité accomplir cet acte religieux l’ont fait dans les mosquées du pays, en se mêlant naturellement aux fidèles. Le motif, officieux mais connu, étant le refus d’assister à une prière durant laquelle l’imam invoque le salut du Roi.

– Moqueries vulgaires d’un joueur à l’encontre du désormais surnommé le nouveau «Patrice Lumumba congolais», dans un dérapage indigne d’un sportif de haut niveau.

– Publication sur les réseaux sociaux d’un supporter algérien se filmant en train d’uriner de manière bestiale au milieu des spectateurs.

– Geste obscène et graveleux d’un joueur algérien adressé aux spectateurs après la victoire contre la RDC.



Autant d’agissements que Hafid Derradji a soigneusement ignorés, comme s’ils n’avaient jamais existé. Pire encore, il n’a cessé de dresser un portrait idyllique des supporters algériens, encensant la «sportivité» irréprochable de l’équipe, tout en faisant, en parallèle, allusion à un flot de théories fumeuses sur une tricherie imaginaire et une supposée volonté institutionnelle de nuire aux Fennecs.