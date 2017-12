Habib El Malki : L’accord de coopération parlementaire signé entre le Maroc et le Vietnam souligne la profondeur des liens unissant les deux pays

La Chambre des représentants et l’Assemblée nationale vietnamienne ont signé ce lundi à la capitale de la République de Vietnam, Hanoï, une convention de coopération et de partenariat en marge de la visite officielle qu’effectue à ce pays le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Cette convention, la première signée avec un Parlement de l’Afrique du Nord et du monde arabe, ouvre une nouvelle ère dans les relations officielles et populaires entre les deux peuples amis qui partagent une histoire commune de lutte nationale pour l’indépendance. Les Vietnamiens se souviennent de la participation des Marocains dans la lutte menée par le leader Hô Chi Minh durant les années 50 du siècle passé.

Le président de la Chambre des représentants a été reçu par la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan avec laquelle il a abordé plusieurs sujets concernant le renforcement des relations de coopération entre les deux institutions parlementaires que ce soit au niveau bilatéral, ou dans les forums et instances parlementaires internationaux, régionaux et continentaux.

Lors de cette rencontre à laquelle a assisté Abdelaziz Farhan, ambassadeur du Maroc au Vietnam , Habib El Malki a affirmé qu’il a accepté volontiers l’invitation que lui a adressée la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, tout en rappelant les liens historiques entre les peuples marocain et vietnamien et les principes et les valeurs de paix et de sécurité qui unissent les deux pays.

Il a également souligné que le Maroc pourrait constituer une passerelle pour le Vietnam en Afrique et que Rabat considère ce pays asiatique comme étant une passerelle en Asie. Cela doit encourager les deux pays à renforcer leur coopération économique.

Habib El Malki a affirmé dans ce sens que S.M le Roi Mohammed VI adopte une politique réaliste, stratégique et ouverte qui repose sur les valeurs de paix, de dialogue et de fraternité, tout en soulignant que les dirigeants vietnamiens prônent les mêmes valeurs.

Par ailleurs, le président de la Chambre des représentants a assuré que la convention signée permettra d’institutionnaliser les relations entre Rabat et Hanoï et atteste de la profondeur des liens unissant les deux pays. « Cet accord de coopération est un cadre mutuel qui renforcera l’action des deux institutions législatives », a-t-il confié, exprimant sa satisfaction quant à la profondeur des relations entre le Maroc et le Vietnam qui, estime-t-il, doivent renforcer davantage leur coopération économique et commerciale.

Mme Nguyen Thi Kim Ngan a, pour sa part, apprécié la rencontre avec Habib El Malki qui permettra de renforcer les relations entre son pays et le continent africain, notamment à travers le Maroc qu’elle a qualifié de partenaire privilégié.

La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne a également salué le rôle que joue le Maroc aux niveaux régional et international et son élection à la vice-présidence de l’Assemblée générale de l’ONU ainsi que son retour à sa famille africaine au début de cette année.

La responsable vietnamienne a remercié le Maroc pour son soutien à la candidature du Vietnam au Conseil de sécurité, au Conseil des droits de l’Homme et au Conseil économique et social de l’ONU, tout en mettant l’accent sur le soutien permanent du Vietnam au Maroc dans les différentes instances internationales.

Elle a, par ailleurs, rappelé que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à 1961 et qu’elles ont été renforcées par le dialogue, la concertation et la coopération. Cela s’est traduit par la constitution de la haute commission mixte qui tiendra une réunion l’année prochaine. En ce sens, elle a appelé à réunir toutes les conditions pour garantir le succès de cette réunion.

Il convient de rappeler que le programme de la visite de Habib El Malki comprend également des rencontres avec de hauts responsables vietnamiens dont le Président de la République, le Premier ministre et le leader du Parti communiste.