Guillermo del Toro nommé aux oscars pour son film “La forme de l'eau”

Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro a été nommé mardi aux Oscars pour son film "La forme de l'eau" qui part en tête de la course pour la 90e cérémonie des Oscars. Ce conte sur la romance entre une muette et une créature reptilienne est sélectionné dans les catégories meilleure actrice (Sally Hawkins), meilleurs seconds rôles (Richard Jenkins, Octavia Spencer), direction de la photographie, scénario, réalisation, et pour la bande-originale composée par le Français Alexandre Desplat, entre autres, a annoncé l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma.

Ce film souvent drôle où l'héroïne employée de nettoyage dans un laboratoire gouvernemental secret organise l'évasion de son amoureux reptilien captif, a reçu ce week-end le principal prix du syndicat des producteurs d'Hollywood (PGA), un bon indicateur pour l'Oscar du meilleur film. Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence routinière et sans histoire jusqu'à ce qu'une nuit elle découvre l'existence d'une créature amphibie cachée dans l'un des bassins de l'établissement. Alors que les scientifiques souhaitent étudier ce spécimen hors du commun, le responsable de la sécurité, M. Strickland, voit le monstre d'un mauvais oeil et souhaite s'en débarrasser.

Lorsque Elisa apprend les plans machiavéliques de ce dernier, elle convainc sa collègue Zelda et son voisin Giles de l'aider à faire évader la créature, pour qui elle a développé des sentiments. Sorti en 2017 sur les écrans et dont l'action se déroule dans les années 1960, le film a déjà valu à Guillermo del Toro le Lion d'Or à Venise, le Golden Globe du meilleur réalisateur ainsi que douze nominations pour les British Academy Film Awards de février.