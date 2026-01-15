Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Gasoil et essence : Les marges brutes par litre quasi-stables au T3-2025

Jeudi 15 Janvier 2026

Autres articles
Gasoil et essence : Les marges brutes par litre quasi-stables au T3-2025
Les marges brutes par litre réalisées par les neuf sociétés de distribution en gros du gasoil et d'essence concernées par le reporting du Conseil de la concurrence ont été quasi-stables au titre du troisième trimestre (T3) de l'année 2025.

"Les neuf sociétés couvertes par le reporting ont dégagé, au cours du T3-2025, une marge brute moyenne pondérée de 1,48 DH/L pour le gasoil et de 2,1 DH/L pour l’essence", indique l'autorité dans son reporting du T3-2025 relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil, notant que ces niveaux demeurent proches de ceux observés à la même période en 2024 (1,46 DH/L pour le gasoil et 2 DH/L pour l’essence).
Plus en détail, les marges brutes appliquées sur le gasoil suivent une évolution décroissante tout au long du trimestre, fait savoir la même source.

Elles passent d’un niveau de 1,61 DH/L à la 1ère quinzaine de juillet à 1,32 DH/L à la 1ère quinzaine de septembre. La marge se redresse légèrement en fin de trimestre pour ressortir à 1,35 DH/L, ce qui correspond à un écart global de 0,3 DH/L entre les valeurs extrêmes, rapporte la MAP.

Concernant l’essence, les marges brutes restent plus élevées que celles du gasoil, avec un différentiel moyen d’environ 0,62 DH/L.
Elles oscillent entre un maximum de 2,19 DH/L enregistré lors de la 2ème quinzaine d’août et un minimum de 2,02 DH/L observé à la fin du mois de septembre.

En effet, deux phases distinctes se dégagent, une première phase légèrement haussière, allant de 2,11 DH/L en début juillet à 2,19 DH/L fin août, soit une progression de 8 centimes, et une seconde phase de repli, durant laquelle la marge passe à 2,02 DH/L à fin septembre.

S'inscrivant dans le cadre du suivi des engagements souscrits par neuf sociétés actives dans les marchés du gasoil et de l’essence, à la suite des accords de transaction conclus avec le Conseil de la concurrence, ce rapport, huitième en son genre, est consacré à l’examen des données d’activité de ces entreprises au T3-2025.

Libé

Lu 76 fois

Tags : essence, Gasoil, marges brutes par litre, T3-2025

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe