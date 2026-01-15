Gasoil et essence : Les marges brutes par litre quasi-stables au T3-2025

Les marges brutes par litre réalisées par les neuf sociétés de distribution en gros du gasoil et d'essence concernées par le reporting du Conseil de la concurrence ont été quasi-stables au titre du troisième trimestre (T3) de l'année 2025.



"Les neuf sociétés couvertes par le reporting ont dégagé, au cours du T3-2025, une marge brute moyenne pondérée de 1,48 DH/L pour le gasoil et de 2,1 DH/L pour l’essence", indique l'autorité dans son reporting du T3-2025 relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil, notant que ces niveaux demeurent proches de ceux observés à la même période en 2024 (1,46 DH/L pour le gasoil et 2 DH/L pour l’essence).

Plus en détail, les marges brutes appliquées sur le gasoil suivent une évolution décroissante tout au long du trimestre, fait savoir la même source.



Elles passent d’un niveau de 1,61 DH/L à la 1ère quinzaine de juillet à 1,32 DH/L à la 1ère quinzaine de septembre. La marge se redresse légèrement en fin de trimestre pour ressortir à 1,35 DH/L, ce qui correspond à un écart global de 0,3 DH/L entre les valeurs extrêmes, rapporte la MAP.



Concernant l’essence, les marges brutes restent plus élevées que celles du gasoil, avec un différentiel moyen d’environ 0,62 DH/L.

Elles oscillent entre un maximum de 2,19 DH/L enregistré lors de la 2ème quinzaine d’août et un minimum de 2,02 DH/L observé à la fin du mois de septembre.



En effet, deux phases distinctes se dégagent, une première phase légèrement haussière, allant de 2,11 DH/L en début juillet à 2,19 DH/L fin août, soit une progression de 8 centimes, et une seconde phase de repli, durant laquelle la marge passe à 2,02 DH/L à fin septembre.



S'inscrivant dans le cadre du suivi des engagements souscrits par neuf sociétés actives dans les marchés du gasoil et de l’essence, à la suite des accords de transaction conclus avec le Conseil de la concurrence, ce rapport, huitième en son genre, est consacré à l’examen des données d’activité de ces entreprises au T3-2025.