Gad Elmaleh compte une célèbre actrice américaine parmi ses fans

A 46 ans, Gad Elmaleh a relevé l’incroyable pari de faire carrière aux Etats-Unis. Si ses débuts au pays de l’oncle Sam ont été difficiles, l’humoriste a fini par rencontrer un certain succès avec son spectacle «American dream», actuellement diffusé sur Netflix. Vendredi dernier, une célèbre actrice américaine est justement tombée dessus et a fait savoir qu’elle l’avait beaucoup apprécié. Une étonnante déclaration qui pourrait bien permettre à notre comique national de se faire encore plus connaître outre-Atlantique.

Dans sa story Instagram, Gwyneth Paltrow a en effet fait part de son coup de cœur pour le dernier one man show de l’ex de Charlotte Casiraghi: «En plein décalage horaire et au paradis en regardant Gad Elmaleh», a-t-elle écrit. Un message qui n’est pas passé inaperçu puisque le principal intéressé s’est empressé de la remercier sur Twitter : «Merci beaucoup Gwyneth pour tes mots gentils et ton soutien», a déclaré l’humoriste, qui a depuis reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses fans.

Gad Elmaleh n’est d’ailleurs pas près de s’arrêter en si bon chemin. Aujourd’hui installé à New York, il prépare une série baptisée Huge in France pour Netflix. Un programme largement inspiré de sa vie puisqu’il raconte l’histoire d’une célébrité quittant la France pour retrouver son fils à Los Angeles, la ville où vit justement son