French Montana victime d’un vol

Deux voleurs armés ont réussi à s’introduire, dans la matinée du mardi 31 juillet, chez French Montana, rapporte TMZ. Le rappeur d'origine marocaine se trouvait dans sa maison de Calabasas lors de l’intrusion. «On ignore si quelqu’un dans la maison a été blessé, mais ce que nous savons c’est que personne n’a dû être hospitalisé», ajoute le site. La maison du rappeur, dans une communauté fermée à Los Angeles, appartenait auparavant à la chanteuse pop Selena Gomez. Déjà, la chanteuse aurait appelé à trois reprises la police lorsqu’elle y vivait pour intrusion à son domicile. Ces problèmes de sécurité récurents avaient conduit à une vente pour un prix jugé bon marché pour le rappeur : 3,3 millions de dollars. Pour l'instant l'enquête de la police n'a pas permis d'interpeller des suspects.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, French Montana est né à Rabat et a grandi à Casablanca, jusqu’à l’âge de 13 ans, avant d’émigrer à New York, dans le Bronx, avec ses parents et ses frères. Petit garçon, il s’est rapidement acclimaté à la culture Bronx, en partie grâce à sa passion pour le hip-hop. Une obsession qui deviendra plus tard sa profession. French Montana est, aujourd’hui, l’un des meilleurs rappeurs américains de sa génération. Il est également fondateur du label Cocaine City Records. Après une vingtaine de mixtapes, il a sorti son premier album «Excuse my french», en mai 2014. Le suivant est sorti en 2017. Intitulé «Jungle Rules», ce deuxième album studio de l'ex de Khloé Kardashian regroupe de grands noms de la scène hip-hop actuelle avec notamment The Weekend, Max B, Future, Travis Scott, Young Thug, ou encore Pharrell Williams.