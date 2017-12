Festival du film documentaire de Laâyoune : Projection de six films réalisés par de jeunes artistes des provinces du Sud

Six documentaires réalisés par de jeunes artistes des provinces du Sud dans le cadre d'ateliers de formation sur les métiers du cinéma, baptisés "Laboratoire du Sahara", ont été projetés, mardi soir, à l’occasion du 3ème Festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani. Il s’agit des films "Le marron, le roi des couleurs" de Zine El Abidine Nafali (20 mn), "Oued Noun" de Lamina Hanane (8 mn), "Az" de Najib Mounir (13 mn), "Amchkab" de Malika Maelainine (19 mn), "La vie continue" de Ahmed Bjija (14 mn) et "Echos du silence" de Jaouad Bibili (15 mn).

Le Festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, organisé par le Centre cinématographique marocain, se propose de promouvoir et de faire connaître les productions documentaires traitant des différentes composantes du patrimoine culturel hassani, en tant que composante essentielle de l’identité nationale marocaine.

Dix films traitant de la thématique de la culture, de l’histoire et de l’espace sahraoui hassani sont en lice pour la compétition officielle de ce festival. Ces films qui ont bénéficié dans leur majorité du soutien à la production d’œuvres cinématographiques, concourent pour le Grand Prix et les Prix du jury, de la meilleure réalisation, du meilleur montage et de la meilleure musique. Plusieurs ateliers de formation au profit des réalisateurs issus des provinces du Sud sont au programme de cette manifestation axés notamment sur "L’industrie du film documentaire". Le programme comprend également la projection de 13 courts-métrages documentaires réalisés dans le cadre du projet "Films du Laboratoire du Sahara".