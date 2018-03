Fès à l’heure de la musique andalouse

La ville de Fès abritera du 24 au 31 mars prochain la 23ème édition du Festival national de la musique andalouse sous le thème “Le patrimoine au service de la régionalisation”.

Initiée par la commune de Fès et ses différents arrondissements, cette manifestation artistique tend à préserver ce patrimoine musical et contribuer à la mise en place de stratégies visant à promouvoir cet art sur les plans national et international, indiquent les organisateurs.

Au programme figurent des soirées artistiques auxquelles prendront part des orchestres représentant les différentes villes du Royaume.

Un concours de musique andalouse en faveur des jeunes, une exposition sur les pionniers de cette musique et un master class sur le thème "La musique andalouse et ses fondements artistiques" figurent également au menu de ce rendez-vous artistique annuel.

Ce Festival, devenu un rendez-vous incontournable aussi bien pour les professionnels que pour les amateurs, vise à préserver cet art musical riche et varié, fruit d'influences entre le Maghreb, l'Andalousie et l'Orient.

La première édition avait été organisée en 1939 par le Service de la culture et des arts et la seconde en 1969 par le ministère de la Culture et de l'enseignement originel en collaboration avec la Ligue arabe.