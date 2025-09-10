Etablissements de paiement : L'APEP constitue son nouveau bureau pour 2025-2028

L'Association professionnelle des établissements de paiement (APEP) a annoncé la constitution de son bureau pour la nouvelle mandature 2025-2028, marquant une nouvelle étape dans la structuration de la gouvernance du secteur, dans un contexte d'accélération de la digitalisation des services financiers.



Présidée par Maha Kohen, présidente du Directoire de Damane Cash, l'APEP s'appuie sur une équipe dirigeante issue des principaux acteurs du secteur, appelée à porter les enjeux d'innovation, d'inclusion financière et de réglementation, indique l'Association dans un communiqué.



Le bureau exécutif est aussi composé d'Adil Chraibi (premier vice-président), de Mehdi Khandid (deuxième vice-président), d'Ismael Belkhayat (trésorier) et de Mohamed Benkaddour (délégué général), rapporte la MAP.



Conformément aux standards des associations professionnelles reconnues par les autorités marocaines, la gouvernance de l’APEP repose sur une structure démocratique et représentative. Le bureau est élu pour une durée de trois ans, renouvelable, avec pour mission principale de définir les orientations stratégiques de l’association, d’assurer sa représentation auprès des pouvoirs publics, et de coordonner les travaux des commissions thématiques.



Les commissions sectorielles ("transferts de fonds", "paiement mobile", "paiement de factures" et "acquisition & monétique"), présidées par des experts reconnus, ont pour rôle de traiter les sujets techniques, réglementaires et opérationnels spécifiques à chaque segment du secteur des paiements. Elles constituent un espace de concertation et de co-construction des positions communes entre les membres.



L’APEP agit en étroite collaboration avec Bank Al-Maghrib, les autres instances de régulation, ainsi que les associations sœurs opérant dans les domaines bancaires, technologiques ou commerciaux.