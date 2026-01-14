Essaouira confirme son rayonnement international en tant que destination labellisée CreativeFriendly

Bayt Addakira, lieu emblématique de mémoire et de dialogue, a récemment accueilli une matinée consacrée à la stratégie touristique d’Essaouira sous le thème « Essaouira, Ville Créative et ses Best Tourism Villages : un modèle de développement touristique créatif et durable ».



Organisée par le laboratoire Lerma (Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Cadi Ayyad), la Délégation provinciale du tourisme d’Essaouira et le Creative Tourism Network, la rencontre a rassemblé des acteurs du tourisme, de la culture et des industries créatives autour d’un objectif partagé : déployer et consolider un modèle de tourisme créatif, inclusif et durable.



La matinée a pris une dimension symbolique et opérationnelle avec la signature d’un Memorandum of Understanding (MoU) entre le Conseil provincial du tourisme et le Creative Tourism Network. Ce protocole formalise la volonté de mener des actions conjointes en préparation de la Conférence mondiale des villes créatives de l’UNESCO, qui se tiendra en septembre 2026. Cet événement exceptionnel constituera un temps fort pour la ville et la région, offrant à Essaouira une vitrine internationale pour valoriser ses initiatives culturelles et touristiques.



Les interventions ont mis en lumière la singularité d’Essaouira, où la culture irrigue le développement local et où l’authenticité des savoir-faire dialogue avec des initiatives innovantes. Le professeur Mohamed Boukherouk, de l’Université Cadi Ayyad, a introduit la séance en rappelant le rôle moteur de la culture dans l’évolution de la ville, soulignant l’impulsion donnée par Son Excellence André Azoulay et la gouvernance municipale de Tarik Ottmani, qui ont contribué à faire d’Essaouira un laboratoire conciliant modernité et traditions.



Pour Redwane Khanne, président du Conseil provincial du tourisme, Essaouira dépasse l’idée d’une simple étape : c’est une destination à part entière dont la stratégie culturelle et créative permet de décliner une offre riche et diversifiée, tout en valorisant l’identité locale et les métiers traditionnels, garantissant, de ce fait, le respect des valeurs durables.



Younes Dbibirha, délégué provincial du tourisme, a, quant à lui, insisté sur l’expérience immersive que propose la ville, où visiteurs et habitants se rencontrent et partagent des moments de vie, que ce soit dans la Médina ou dans les espaces ruraux environnants.



Son intervention s’est axée sur la reconnaissance de Sidi Kaouki et de Moulay Bouzerktoune comme Best Tourism Villages par l’Organisation mondiale du tourisme : ces labels constituent des points d’ancrage pour développer des itinéraires reliant la côte à l’arrière-pays et structurer une offre territoriale cohérente et durable.



Le tourisme créatif joue un rôle essentiel dans le développement d’une offre attractive et constitue également un levier de développement durable. La Conférence mondiale des villes créatives de l’UNESCO permettra de mettre en lumière les expériences co-construites avec le Pr. Boukherouk et le Creative Tourism Network, et contribuera à faire d’Essaouira un modèle de développement touristique résilient et régénératif.



De son côté, Caroline Couret, présidente du Creative Tourism Network, a souligné la distinction entre «touristes» et «voyageurs», une nuance qui, selon elle, définit l’esprit d’Essaouira : ici, l’accueil privilégie l’échange, la co-création et la transmission, des valeurs qui garantissent la durabilité d’une destination.



La signature du MoU a été le moment décisif dont les premières actions seront annoncées au cours de l’année, marquant le lancement d’une feuille de route visant à faire d’Essaouira un modèle de tourisme créatif et vertueux à l’échelle mondiale.



H.T