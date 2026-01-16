Augmenter la taille du texte
Eric Chelle: Le Maroc mérite amplement cette victoire

Vendredi 16 Janvier 2026

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a affirmé que la sélection marocaine, qualifiée mercredi pour la finale de la CAN, mérite amplement sa victoire contre les Super Eagles.

"C’est dur de perdre sur les tirs au but. Nous devons accepter cette défaite et continuer de travailler", a-t-il dit lors de la conférence de presse qui a suivi cette demi-finale. "Nous avions un bon état d’esprit. Nous savions que le match ne sera pas facile", a-t-il noté, relevant que "la rencontre a été un vrai combat".

"Nous avons manqué certaines opportunités et avons perdu énormément de balles. Nous étions fatigués", a-t-il reconnu. Après avoir noté que les joueurs marocains ont imposé une forte pression sur la formation nigériane, Chelle a souligné que son équipe s’est bien entraînée pour les tirs au but et que les joueurs choisis pour les tirer étaient les mieux placés.

"Je suis déçu du résultat de ce match mais fier de mes joueurs. Nous devons rester focalisés sur notre match de classement face à l’Egypte", a-t-il poursuivi. Le sélectionneur du Nigeria a tenu, à ce propos, à féliciter le Maroc pour "l’organisation exceptionnelle" de cette CAN-2025.

Revenant sur les performances des entraîneurs africains lors de cette CAN, Chelle s’est dit fier des coachs du continent qualifiés pour les demi-finales. "Je suis très content pour Walid. C’est bénéfique pour l’Afrique. C’est une belle Coupe d’Afrique", a-t-il conclu.

