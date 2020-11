En pleine crise sanitaire, les Américains s'apprêtent à élire leur président

Les Américains s'apprêtent à élire leur président lors d'un scrutin opposant le président sortant, le républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden dans un contexte de pandémie de coronavirus. Les élections présidentielle, législatives, sénatoriales américaines se déroulent traditionnellement le mardi suivant le premier lundi du mois de novembre. La présidentielle devrait se jouer dans 10 Etats clés, susceptibles de basculer en faveur d'un parti ou d'un autre. Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, Floride, Iowa et Ohio ont été essentiels dans la victoire de Donald Trump en 2016 face à Hillary Clinton. Et en Géorgie, Arizona, Caroline du Nord et au Texas, les sondages montrent cette année le candidat démocrate Joe Biden, l'ancien viceprésident des Etats-Unis, en mesure de disputer la victoire au milliardaire républicain. Dans une Amérique à fleur de peau, et dans le contexte d'une épidémie de coronavirus en pleine recrudescence, M. Trump, ancien homme d'affaires de 74 ans continue à prédire une "vague" républicaine malgré des vents défavorables. "Nous allons gagner quatre ans de plus dans notre magnifique Maison Blanche!", a-t-il lancé dimanche, même si les sondages placent son rival démocrate Joe Biden en position de favori. En plus de désigner un président, les millions d'électeurs américains voteront sur le renouvellement du Congrès. Les sièges de 35 sénateurs et 435 élus de la Chambre des représentants sont en jeu. Les démocrates sont aujourd'hui majoritaires à la Chambre des représentants et un changement de majorité est peu probable, selon les prévisions des experts. Si Joe Biden était élu président et que les démocrates reprenaient aussi le contrôle du Sénat, le parti détiendrait tous les grands leviers du pouvoir fédéral à Washington pour la première fois depuis les débuts de la présidence de Barack Obama. Le scrutin américain se déroule au suffrage universel indirect et se joue selon un mécanisme particulier. Les Américains votent pour 538 grands électeurs, qui désignent le président. Pour emporter l'élection, un candidat doit décrocher la majorité absolue, soit le nombre magique de 270 grands électeurs. Dans chaque Etat, le nombre de grands électeurs est calculé en additionnant celui des élus à la Chambre des représentants (qui varie en fonction de la population de l'Etat) au nombre de sénateurs (deux pour chaque Etat). Au total, 230 millions d'Américains sont invités à voter pour la présidentielle, scrutin souvent marqué par une importante abstention. Mais l'élection de cette année pourrait enregistrer une forte participation. Le vote anticipé a déjà battu des records, de nombreux électeurs préférant glisser leur bulletin en avance dans l'urne pour éviter les foules le jour de l'élection, en pleine pandémie de coronavirus. Quelque 138 millions d'Américains avaient voté en 2016. Les sommes levées et dépensées par les équipes de campagne ont pulvérisé des records lors de cette élection. Au total, 6,6 milliards de dollars ont été déboursés par les candidats à la présidentielle, soit 2 milliards de plus que lors du duel Clinton-Trump, selon une étude du Center for responsive politics. L'équipe de campagne de Joe Biden, qui a inondé les Etats-clés d'annonces publicitaires, est en tête des dépenses. Au total, plus de 14 milliards de dollars ont été dépensés pour l'ensemble des scrutins du 3 novembre, dont plus de 7 milliards de dollars pour des sièges au Congrès. Le 6 janvier 2021, à l'issue du décompte officiel des votes, le Congrès annoncera solennellement le nom du président élu. Mais le résultat devrait être connu bien avant.