En larmes, Kanye West s’excuse pour ses propos sur l’esclavage

«Tout d’abord, je ne sais pas si je me suis excusé de manière assez claire pour ce que les gens ont ressenti à la suite de mon commentaire sur l’esclavage, alors je veux profiter de ce moment pour dire que je suis désolé de vous avoir blessés», a lâché Kanye West lors d’un entretien à la radio de Chicago WGCI.

Le rappeur a parlé de sa santé mentale et n'a pas pu retenir ses larmes. L'animatrice de l'émission a dû se lever pour consoler le père de North, Saint et Chicago.

En mai dernier, le rappeur avait qualifié l’esclavage de «choix» dans une interview à TMZ : «On entend parler de l’esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans ? Ça ressemble à un choix», avait-il déclaré au média people américain. «Je suis vraiment désolé pour ceux qui se sont sentis déçus à ce moment-là», a poursuivi le rappeur américain.

L’époux de Kim Kardashian a aussi profité de ce passage à la radio pour s’excuser de son soutien à Donald Trump : «Je suis désolé pour l’impact […] de ma casquette Make America Great Again (le slogan présidentiel de Donald Trump, ndlr) et le commentaire sur l’esclavage, que des gens se soient sentis lâchés […] et j’apprécie d’avoir pu vous expliquer la façon dont je pensais, ce que je traversais et ce qui m’a amené à ça», a-t-il ajouté.