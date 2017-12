“Du néant… à Adam”, nouvelle publication d’Abdelrhafour Elaraki

Après «Le Coran lu par un scientifique» en 2013, «Le Coran arithmétique», «Préciser les concepts et éviter les erreurs dans les miracles scientifiques et arithmetiques» et «Les miracles scientifiques au sujet de l’Univers», Abdelrhafour Elaraki vient de publier son cinquième livre intitulé «Du néant… à Adam : le Coran n’est pas contre la théorie de l’évolution, mais…» (Editions Le Fennec-213 pages).

D’emblée, l’auteur explique les raisons qui l’ont poussé à s’intéresser à la théorie de l’évolution. Ainsi il a écrit : « C’est au milieu des années soixante du siècle précédent, alors que je fréquentais les classes préparatoires aux grandes écoles françaises d’agronomie, que je reçus le choc de l’évolution des espèces vivantes. Mon esprit de croyant en fut plus bouleversé. Je me dis alors, sans doute sous l’effet compréhensible de la naïveté de ma jeunesse, que je m’attellerais un jour à regarder ça de plus près » (page 15).

Ce livre aborde plusieurs thèmes, à savoir la genèse de l’Univers et son évolution, l’éclosion et le développement de la vie, l’apparition de l’Homme, le rôle éventuel du hasard dans toutes les péripéties qu’a vécues le Cosmos et enfin la relation entre l’islam et la science.

Abdelrhafour Elaraki est tout à fait conscient que sa tâche est périlleuse. Car il «n’est pas facile de remettre en question des croyances religieuses». En plus, la tâche de vouloir concilier la religion et la science pourra «provoquer le courroux de certains scientifiques qui sont absolument réfractaires à tout ce qui touche de près ou de loin à la religion».

A rappeler que l’écrivain est né en 1948 à Settat. Il est ingénieur agronome (lauréat de l’Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier en France). Il est également titulaire d’un doctorat du troisième cycle en nutrition et d’un doctorat d’Etat ès-sciences biologiques de la Faculté des sciences de Caen en France.