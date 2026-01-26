Domination marocaine au Championnat arabe de cross-country

Les coureurs marocains ont dominé les compétitions de la première journée de la 28e édition du Championnat arabe de cross-country, disputées samedi à Mossoul, en Irak, en raflant la majorité des médailles, ainsi que l’ensemble des trophées par équipes.



Sur un total de 18 médailles décernées dans les différentes catégories d’âge, les athlètes marocains en ont remporté 16, tandis que la sélection nationale s’est imposée dans toutes les épreuves par équipes, chez les hommes, les femmes, les juniors et les cadets, garçons et filles.



Ainsi, l’épreuve masculine du 10 km a vu les coureurs marocains occuper les trois premières places, remportées par Mustapha Akkaoui, devant Hassan Toriss et Hamid Boutfidi, permettant également au Maroc de décrocher le trophée par équipes.



Dans l’épreuve féminine du 10 km, les athlètes marocaines ont également occupé les trois premières places, offrant à la sélection nationale un nouveau trophée par équipes.



Lors du 8 km juniors (moins de 20 ans), les représentants marocains ont remporté les première et deuxième places, ainsi que le trophée par équipes. Le même scénario s’est reproduit dans l’épreuve du 6 km juniors filles (moins de 20 ans), où les trois premières médailles sont revenues au Maroc, vainqueur également du classement par équipes.



Chez les cadets (moins de 18 ans), le Maroc s’est adjugé les première et deuxième places du 6 km, en plus du trophée par équipes, tandis que dans l’épreuve du 4 km cadettes (moins de 18 ans), la sélection nationale a raflé les trois premières places et le trophée par équipes.

Huit pays prennent part à ce championnat, à savoir le Maroc, le Liban, la Jordanie, la Palestine, le Yémen, la Tunisie, l’Algérie et l’Irak.



Cette compétition constitue une étape préparatoire en vue du Championnat du monde de cross-country, prévu en octobre prochain à Tallahassee, en Floride, aux Etats-Unis.