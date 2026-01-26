Domination marocaine au 36ème MIM

Les athlètes marocains ont dominé, dimanche, la 36ème édition du Marathon et semi-marathon international de Marrakech, en s’adjugeant les premières places, chez les hommes comme chez les dames.



Dans l’épreuve du marathon hommes, l'athlète marocain Abdelhadi Labäli a occupé la première position en parcourant la distance en 2h07mn34s, suivi de l'Ethiopien Mekonen Hayimoro Yele (2h08mn19s) et Youness Benar (2h08mn42s).



Chez les dames, la Marocaine Hayat Benhima est arrivée en première position après avoir parcouru la distance de 42,195 km, en 2h24min48s, devançant ses compatriotes Oumaïma Saoud (2h25min05s) et Kaoutar Farkoussi (2h26min18s), dans une course marquée par une domination marocaine totale.



Hayat Benhima a également réussi à battre le record du marathon, qui était de 2h24min59s, détenu par l’athlète Fatima-Ezzahra Gardadi depuis l’édition 2022 (32ème édition).



Dans le semi-marathon masculin, le Marocain Hicham Ouladha a remporté le titre de cette édition après avoir parcouru la distance de 21,097 km en 1h02min00s, devant ses compatriotes Chakib Lachgar (1h02mn01s) et Ayoub Karym (1h02mn01s).



Chez les dames, l'athlète marocaine Fatima Ezzahra Birdaha s’est classée première après avoir bouclé la distance en 1h09min40 s, devançant ses compatriotes Meryem Azrour (1h09m46s) et Nazha Machrouh (1h10m28s).



La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Khatib El Hebil, du président du Conseil régional, Samir Goudar, de la championne olympique Nawal El Moutawakel, ainsi que de plusieurs élus et personnalités civiles et militaires.



Dans une déclaration à la presse, l’athlète Abdelhadi Labäli a exprimé sa joie pour ce sacre, affirmant que "la victoire au Marathon international de Marrakech est le fruit d’importants efforts de préparation et constitue une motivation supplémentaire pour poursuivre le travail et obtenir de meilleurs résultats lors des prochaines échéances".



De son côté, Hayat Benhima a fait part de sa grande fierté pour cette victoire et ce record, estimant que "le titre et l’amélioration du record du Marathon de Marrakech représentent un moment marquant dans sa carrière sportive".



Elle a également souligné que "la bonne préparation a largement contribué à cette performance", émettant son vœu de "continuer à briller et à hisser le drapeau marocain lors des compétitions internationales".



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Knidiri, président de l’Association le Grand Atlas, organisatrice de l’événement, a affirmé que les résultats enregistrés lors de cette édition reflètent le rayonnement international de l’athlétisme marocain, ainsi que la capacité des athlètes marocains à rivaliser et à briller dans les grandes manifestations sportives, mettant en avant "la bonne organisation, qui a été conforme aux standards internationaux".



M. Knidiri a aussi mis l’accent sur la réalisation de très bons chronos dans le semi-marathon hommes figurant parmi les meilleurs temps enregistrés au niveau mondial, ainsi que la performance record dans le marathon dames.



Organisé en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale marocaine d’athlétisme, les Conseils communal et préfectoral de Marrakech, le Marathon international de Marrakech s'est imposé comme une véritable école de lancement de grands noms de cette discipline, notamment Marocains.



Cette édition, qui a connu la participation de plus de 16.000 coureurs et coureuses de différentes nationalités, a été marquée par l’adoption d’un nouveau parcours du marathon, conçu pour être plus rapide et plus fluide, dépassant certaines difficultés techniques relevées lors des éditions précédentes, tandis que le parcours habituel du semi-marathon a été maintenu.



Le programme de cette édition comprenait également l’organisation d’une course ouverte au grand public sur 5 km, visant à encourager la pratique sportive et à élargir la base de participation à toutes les tranches d’âge.



Pour rappel, le Marathon international de Marrakech a obtenu l'homologation qualificative pour les Championnats du monde d'athlétisme organisés à Pékin en 2015, ainsi que l’homologation le rendant qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo.