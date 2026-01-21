Augmenter la taille du texte
Documents et relevés de compte falsifiés : La CDG met en garde contre les sources non officielles

Mercredi 21 Janvier 2026

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a appelé, mercredi, l’ensemble des citoyens et le grand public à la plus grande vigilance et à ne pas considérer les informations et documents provenant de sources non officielles et en dehors de ses services et canaux habituels qui demeurent à la disposition de toute personne ou entité concernées pour répondre à toute requête valablement formulée.

Cette alerte intervient suite à la réception par les services de la CDG de documents et de relevés de compte falsifiés et à caractère suspicieux portant sur de fausses opérations de dépôts et de consignation, présumées à des fins dolosives et illicites, concernant des personnes prétendant disposer de sommes importantes déposées, en leur nom ou au nom de tierces personnes, auprès de la CDG à titre de dépôt ou de consignation, souligne la Caisse dans un communiqué.

Ainsi, rapporte la MAP, l’ensemble des citoyens désirant avoir plus d’informations sur les services et l’organisation de la CDG, sont invités à consulter son site-web institutionnel www.cdg.ma, ou à communiquer directement avec les services concernés par voie électronique via l’adresse consignations@cdg.ma, fait savoir la même source.

Ils peuvent également se présenter au siège de l’établissement sis à Place Moulay El Hassan à Rabat ou bien au siège de la CDG - Branche Epargne-Prévoyance sis à l’avenue Annakhil Hay Riad à Rabat ou s’adresser aux succursales présentes dans les villes de Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Laâyoune et Jerada.

Tags : CDG, Documents, relevés de compte falsifiés, sources non officielles

