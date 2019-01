Election



Mme Bouchra Outaghani et M. Hamid Ben Elafdil ont été élus, jeudi, respectivement présidente et vice-président général de la Fédération du commerce et services (FCS) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Ils ont été élus, à l'unanimité, pour le mandat 2019-2021 lors de l’Assemblée générale ordinaire et élective, indique un communiqué de l’organisation patronale.

Cette assemblée ordinaire élective, qui a connu la participation des présidents et représentants des CGEM régions, a également été l’occasion de faire le bilan 2012-2018 de la précédente mandature et de présenter le plan d’action 2019-2021 qui s’articule autour de trois grandes dimensions: nationale, régionale et internationale, ajoute le communiqué.



Marché de change



Le dirham s'est apprécié de 0,15% par rapport à l'euro et s'est déprécié de 0,15% vis-à-vis du dollar au cours de la période allant du 17 au 23 janvier 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché de change, fait savoir BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires pour la semaine allant du 17 au 23 janvier 2019. Au 18 janvier, les réserves internationales nettes se sont établies à 229 milliards de dirhams (MMDH), quasi-inchangées par rapport à la semaine précédente, alors qu'en glissement annuel, elles affichent un repli de 4,7%, souligne la même source.