Report du Premier Salon national de dinanderie au 22 février à Fès



La première édition du Salon national de dinanderie, prévue initialement du 25 janvier au 3 février à Fès, a été reportée à la période allant du 22 février au 3 mars prochains. Selon la Chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès, principale initiatrice de cette manifestation, ce report est dû à des ‘’considérations organisationnelles’’.

Plus de 120 exposants, dont des mono-artisans, des petites et moyennes entreprises, des coopératives professionnelles et divers acteurs du secteur devront participer à cet évènement, organisé en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, du secrétariat d’Etat chargé de l’artisanat et du conseil de la région de Fès-Meknès.

Le salon, qui s’étendra sur une superficie globale de 4.000 m2, tend à contribuer à la promotion et la valorisation des produits de la dinanderie, mettre la lumière sur les créations des artisans du secteur et à offrir une tribune d’échange d’expériences entre les artisans et professionnels des différentes régions du Royaume.

Il s’organisera autour de divers espaces dédiés à l’exposition des objets fabriqués par les lauréats des instituts de formation, à la commercialisation des produits de dinanderie et à la présentation de plans et maquettes, outre des démonstrations des différentes étapes de fabrication.

Cette première édition sera également marquée par l’organisation de tables rondes sur les moyens de promouvoir le secteur de la dinanderie, encadrées par des chercheurs et professionnels, des séances de formation en faveur des artisans, une cérémonie d’hommage aux meilleurs artisans et des soirées artistiques.



Baisse de 0,84% de l'encours sous gestion à fin décembre 2018



L'encours sous gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a atteint 434,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2018, contre 438,49 MMDH un mois auparavant, soit une baisse de 0,84%, selon l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissements marocains (ASFIM).

Cette baisse est expliquée par la décollecte nette de plus de 3 MMDH qui a concerné essentiellement les OPCVM monétaires, précise l'ASFIM dans sa lettre mensuelle d'information pour le mois de décembre 2018, notant qu'au cours de l'année 2018, l'actif net sous gestion des OPCVM a connu une augmentation de plus de 4,5%.

Les OPCVM OCT ont enregistré la meilleure performance mensuelle avec 0,20% de performance, tandis que les OPCVM Actions ont enregistré la plus mauvaise performance (-0,73%), relève la même source, ajoutant que les OPCVM OMLT ont affiché la meilleure performance annuelle avec 2,66% contre -7,05% pour les OPCVM Actions.