Championnat D1



L'AS FAR s'est imposée à l'extérieur (4-1) samedi au stade municipal d'Imzouren face à Chabab Rif Al Hoceima, en match comptant pour la deuxième journée du Botola Maroc Telecom D1.

Les buts des Militaires ont été marqués par Youssef El Kaddioui (22è), Brahim Bazghoudi (43è), Mohamed Chibi (51è) et Hamza Khaba (87è), tandis que Karim Loukili a inscrit l'unique but des Rifains à la 74è minute de jeu.

L'équipe de l'AS FAR signe ainsi sa première victoire en championnat après avoir perdu lors de la première journée contre le Difaâ Hassani d'El Jadida (0-1). De son côté, le Chabab Rif Al Hoceima a concédé sa deuxième défaite consécutive, après sa déroute contre le Raja de Casablanca (6-0) lors de la première journée.



Championnat

d'Afrique de

handball



La sélection égyptienne juniors de handball a remporté, vendredi soir à la salle couverte Moulay Rachid à Marrakech, le Championnat d'Afrique des nations (CAN) qui s'est tenu du 7 au 14 courant, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L'équipe égyptienne s'est imposée lors de la finale face à la sélection tunisienne (30-22), au moment où l'équipe nigériane a occupé la troisième marche du podium.

La dernière journée du Championnat a été marquée par l'organisation de trois matches. La sélection marocaine a fait match nul face à l'équipe angolaise (20-20), alors que la sélection algérienne n'a pas réussi à surclasser son homologue ghanéenne lors d'un autre match soldé par un nul (31-31).

A signaler que le vainqueur de ce Championnat se qualifie automatiquement aux Jeux olympiques juniors', alors que les sélections occupant les trois premières places au classement général décrocheront leurs tickets pour la Coupe du monde de handball juniors.





Sport mécanique



Le Club Royal des motos organise, du 27 octobre au 13 novembre prochains, la 6ème édition du Tour international des motos de la Marche Verte, avec la participation de plusieurs pays.

Le coup d'envoi de cette 6ème édition sera donné depuis Laâyoune pour rejoindre la ville de La Haye (Pays-Bas) en passant par l'Espagne, la France et la Belgique, indique un communiqué des organisateurs.

Une conférence de presse sera organisée, le 22 septembre courant à Bouznika, par le Club Royal des motos, pour présenter cette manifestation sportive.