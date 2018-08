Précisions de RAM sur le vol AT 911 du 9 août



Suite à l’incident qui s’est produit jeudi 09 août 2018 à l’aéroport Ataturk à Istanbul, Royal Air Maroc tient à apporter les précisions suivantes :

L’avion de type B-787 assurait, jeudi 09 août 2018, le vol AT 911 reliant Istanbul à Casablanca avec à son bord 269 passagers. Pendant le roulage de l’avion vers la piste de décollage de l’aéroport Ataturk vers 14H45 GMT, une légère collision s’est produite entre l’aile droite de l’avion et la queue d’un avion de la compagnie Turkish Airlines.

A l’issue de cet incident qui n’a causé que quelques dégâts matériels, les passagers ont été débarqués. Ils ont été pris en charge par la compagnie en leur assurant la restauration, le transport terrestre et l’hébergement. La compagnie a affecté un autre avion pour l’acheminement des passagers vers Casablanca.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incident et définir les responsabilités.



La Chine affiche une hausse de 8,6% de son commerce extérieur sur les sept premiers mois de l'année



Le commerce des marchandises en Chine a enregistré une hausse de 8,6% sur un an, atteignant 16.720 milliards de yuans, soit 2.450 milliards de dollars sur les sept premiers mois de l'année, d'après des données douanières publiées mercredi.

Entre janvier et juillet 2018, les exportations ont progressé de 5% alors que les importations ont connu une augmentation de 12,9%, entraînant ainsi un excédent commercial de 1.060 milliards de yuans, qui a été réduit de 30,6%, selon l'Administration générale des douanes. Les exportations et les importations des produits du commerce général, qui est différent du commerce de la transformation, se sont adjugé 12,7% sur un an, atteignant 9.850 milliards de yuans sur les sept premiers mois, soit 58,9% du total du commerce extérieur, une augmentation de 2,1% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le commerce de la Chine avec ses partenaires commerciaux majeurs a connu une hausse durant cette période. Le commerce avec l'Union européenne, le plus grand partenaire commercial de la Chine, a progressé de 5,9%, et celui avec les Etats-Unis et les pays de l'ASEAN a respectivement augmenté de 5,2% et 11,6%.

Pour sa part, le commerce avec les pays le long de "la Ceinture et la Route" a totalisé 4.570 milliards de yuans, en hausse annuelle de 11,3%, soit 2,7 points de pourcentage de plus que le taux de croissance moyen.