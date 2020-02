Divers sportifs

Botola Pro D2



La 20è journée du Botola Pro D2 de football, qui se disputera dimanche (15h00) sera marquée par l’affiche RAC-MAS. Voici, par ailleurs, le programme de cette journée :

ASS-TAS (Stade Boubker Amer - Salé)

CJBG-CAK (Stade Municipal - Benguerir)

CRA-WST (Stade Mimoune El Arsi - Al Hoceima)

IZK-OD (Stade 18 Novembre - Khemisset)

JSS-KACM (Stade Errazi - Berrechid)

KAC-USK (Stade Municipal - Kénitra)

RAC-MAS (Stade Père Jégo - Casablanca)

WAF-SCCM (Stade Hassan II -Fès).



Coupe arabe U20



La sélection nationale U20 s’est largement imposée face à son homologue djiboutienne (6-0) jeudi à Riyad, en match comptant pour la 2ème journée (groupe B) de la Coupe arabe.

Les six réalisations des Lionceaux de l’Atlas ont été l’œuvre d'Abdessamad Zelzouli (70ème, 90ème), de Haitem Abida (7ème), d'Achraf Gharib (32ème), de Taha Achbili (48ème) et d'Anouar El Azzouzi (68ème).

Il s’agit de la deuxième victoire du Onze national dans cette compétition après le succès face au Bahreïn (4-2) lors de la première journée. Les poulains du Portugais Joao Felipe Aronzo joueront leur prochain match dimanche 23 février face à la sélection malgache.



Tournoi

féminin UNAF



La sélection nationale féminine de football s’est imposée face à son homologue mauritanienne sur le score de 5 buts à 0, en match comptant pour la 3è journée du tournoi de l’Union nord africaine de football (UNAF), disputé jeudi sur au stade El Karam à Tunis. Le festival de buts du Onze national a été l’œuvre de Ghizlane Chebbak (21e, 38e, 39e), Salma Ammani (11e) et Hayat Khirou (48e), indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Les Lionnes de l’Atlas, qui ont pris le dessus sur la Tunisie (1-0) et la Tanzanie (3-2) lors des deux premières journées, disputeront samedi leur dernier match de cette compétition face à la sélection algérienne (11h00).



U17 Dames



La sélection marocaine féminine U17 de football disputera une double confrontation face au Botswana pour le compte du 1er tour des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde de la catégorie, annonce la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Le match aller se jouera le 28 février au Botswana alors que la manche retour aura lieu au Maroc le 14 mars, précise la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet. Le Onze national s’était qualifié pour le 1er tour après deux victoires face au Djibouti sur le score de 7 buts à 0 aussi bien en match aller qu’en match retour.