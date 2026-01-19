Augmenter la taille du texte
Diaz sacré meilleur buteur, Bounou meilleur gardien

L’attaquant de la sélection marocaine de football Brahim Diaz a obtenu le trophée de meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, remportée dimanche à Rabat par le Sénégal face au Maroc (1-0).

Auteur de cinq réalisations lors de cette édition, Diaz a signé une participation remarquable lors de cette CAN. Le trophée a été remis au joueur du Real Madrid par le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

De son côté, Yassine Bounou a reçu le trophée de meilleur gardien après avoir encaissé deux buts seulement lors de cette CAN, dont un en finale. Le trophée lui a été décerné par le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa. La sélection marocaine a également décroché le trophée du fair-play de la 35ème édition de la CAN.

De son côté, l’attaquant sénégalais Sadio Mané s’est vu décerner le trophée de meilleur joueur de cette édition. Par ailleurs, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a remis le drapeau de la CAF aux pays qui co-organiseront la prochaine édition de la CAN en 2027, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

