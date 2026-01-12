Des stades inclusifs et adaptés, ouverts à tous

À l’approche de la phase décisive de la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2025, l’accent n’est pas seulement mis sur l’enjeu sportif, mais également sur l’expérience globale des supporters dans les stades. Les équipements disponibles ainsi que les conditions d’accès et d’accueil offertes aux personnes en situation de handicap occupent une place centrale, étant considérées comme partie intégrante du paysage footballistique et de la célébration collective de cet événement continental.



Dans ce cadre, les dispositifs logistiques et les équipements inclusifs installés au sein des infrastructures sportives constituent un levier essentiel pour favoriser la présence des personnes en situation de handicap. Ils traduisent le respect des principes d’équité et d’égalité des chances, tout en concrétisant la vision d’un espace sportif ouvert à tous, sans discrimination ni exclusion.



Cette exigence revêt une importance particulière dans les grands stades appelés à accueillir les rencontres de la CAN, notamment le Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, qui a fait l’objet d’importants travaux visant à améliorer les conditions d’accueil et à faciliter l’accessibilité, conformément aux exigences de l’instance continentale et aux normes internationales d’accessibilité universelle.



À cet égard, la directrice générale de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), Zineb Benmoussa, a indiqué que la reconstruction du Stade Prince Moulay Abdellah a accordé une attention particulière aux équipements destinés aux personnes en situation de handicap. Cette démarche s’inscrit dans une approche globale visant à garantir la dignité, l’autonomie et la sécurité des usagers, tout en rendant le stade accessible à l’ensemble des publics sans exception.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Benmoussa a précisé que cette approche repose principalement sur l’amélioration de l’accessibilité et de la fluidité de la circulation à l’intérieur du stade, grâce notamment à l’installation d’ascenseurs dédiés reliant les couloirs supérieurs aux parkings et aux couloirs inférieurs situés sous les tribunes, assurant ainsi des déplacements sécurisés entre les différents niveaux.



Le stade est également doté de rampes conformes aux normes internationales en vigueur, a-t-elle ajouté, soulignant que des cheminements clairement balisés et sécurisés ont été aménagés dans les espaces publics afin de permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer aisément et sans entrave.



Par ailleurs, les entrées du stade sont équipées de couloirs réservés à cette catégorie de supporters à plusieurs points d’accès, dans le but de faciliter leur passage, de réduire les temps d’attente et d’éviter les encombrements.



En outre, quelque 650 sièges ont été réservés dans les tribunes aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnateurs. Ces emplacements ont été soigneusement choisis pour offrir une bonne visibilité sur le terrain et une proximité avec des installations sanitaires adaptées.



Dans le même sillage, le président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni, a souligné que la disponibilité de sièges réservés et d’espaces confortables au Stade Prince Moulay Abdellah constitue un acquis important.



L’adoption d’une approche globale et inclusive dans l’aménagement des stades est de nature à encourager les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs familles et proches, à assister et à suivre activement les manifestations sportives, a-t-il estimé. Il a également relevé que le renforcement de la formation et de la sensibilisation du personnel contribuerait à améliorer davantage l’expérience de cette catégorie de supporters et à consolider la dimension humaine et inclusive du sport, considéré comme un espace ouvert à tous sans discrimination.



Les équipements inclusifs mis en place dans les stades de la CAN Maroc-2025 traduisent ainsi une volonté affirmée d’instaurer un modèle organisationnel fondé sur l’humanisation, renforçant la culture de l’accessibilité universelle et consacrant le droit de chacun à accéder aux espaces sportifs.



Par Mohamed Aboussaid (MAP)