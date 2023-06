Déclaration finale de la première édition du Forum International des Jeunes Parlementaires Socialistes et Sociaux-démocrates

Nous, jeunes leaders politiques socialistes et sociaux-démocrates, réunis lors du Forum international des jeunes parlementaires, partageons une vision commune pour un monde meilleur, plus juste et plus durable. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent et nous sommes déterminés à agir pour un avenir plus prometteur.



Nous défendons l'importance de l'État social pour garantir la justice sociale et réduire les inégalités. Nous appelons à des politiques publiques équitables et inclusives qui offrent des opportunités pour tous, qui protègent les plus vulnérables et qui assurent un filet de sécurité sociale solide. Nous rejetons les politiques qui accentuent les écarts de richesse et nous nous engageons à promouvoir une répartition plus équitable des ressources.



Nous reconnaissons l'urgence climatique et l'importance cruciale de la durabilité environnementale. Il est de notre responsabilité de mettre en place des politiques volontaristes et disruptives pour préserver notre planète et garantir un avenir viable pour les générations futures.



Nous appelons les leaders du monde à prendre des mesures audacieuses, à transcender les intérêts à court terme et à s'engager pleinement dans la transition vers une économie verte et durable. Nous croyons fermement aux droits humains et aux libertés individuelles en tant que fondements inaliénables de toute société juste et équitable.



Nous défendons l'égalité des chances, l'accès à l'éducation, à la santé et à la justice pour tous, sans aucune discrimination. Nous rejetons toute forme de discrimination et d'injustice sociale, et nous nous engageons à promouvoir activement l'inclusion et la diversité. Nous, les jeunes socialistes et sociaux-démocrates, sommes profondément alarmés par les crimes israéliens perpétrés contre le peuple palestinien, qui ont augmenté avec l'avènement du gouvernement d'extrême droite qui pratique la violence et la discrimination raciale.



Nous appelons la communauté internationale à assurer la protection du peuple palestinien et à poursuivre les responsables. Nous déclarons notre plein soutien à la solution à deux États convenue au niveau international et appelons à la réalisation des droits des Palestiniens tels que stipulés dans les pactes et les normes internationales, à commencer par l'indépendance de l'État de Palestine avec Jérusalem comme capitale. Nous affirmons notre soutien à la déclaration de la campagne « Soutenir le discours palestinien / pour la Palestine », et nous appelons nos partis et Parlements à s'engager à soutenir cette campagne. Nous insistons, au regard des multiples conflits en cours à travers le monde, sur l'importance du respect de la souveraineté des Etats et de l'intégrité de leurs territoires, tout en favorisant la coopération internationale et le dialogue pour résoudre les différends et promouvoir la paix durable. Nous considérons l'égalité entre les hommes et les femmes comme un impératif moral et une condition préalable à un progrès véritable. Nous encourageons la participation et l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la société, y compris la politique, l'économie et la prise de décision. Nous nous opposons fermement aux violences faites aux femmes et nous nous engageons à promouvoir l'égalité des sexes à tous les niveaux. Nous condamnons fermement la culture de la haine, l'extrémisme et le fanatisme religieux qui menacent la paix et la cohésion sociale. Nous sommes déterminés à promouvoir la tolérance, le respect mutuel et le dialogue interculturel. Nous encourageons la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme, la radicalisation et la propagation de l'idéologie extrémiste. Nous condamnons fermement l'instrumentalisation des enfants et des adolescents dans les guerres et les conflits armés. Ces jeunes sont les victimes les plus vulnérables de ces situations violentes, mais au lieu de les protéger, certains groupes armés les forcent à combattre ou les utilisent comme boucliers humains. Cela constitue une violation flagrante des droits de l'enfant et un crime contre l'humanité. Nous sommes conscients des limites et des défis auxquels sont confrontées les organisations internationales chargées de maintenir la paix mondiale, comme les Nations unies. Nous appelons à une rénovation et à une revitalisation de ces organisations, afin de renforcer leur efficacité et leur capacité à relever les défis actuels. En conclusion, nous sommes conscients des défis qui nous attendent. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités et à agir de manière concertée pour construire un monde meilleur. Nous déclarons la création de notre réseau de jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates ici à Marrakech, pour plaider en faveur de politiques publiques, justes, durables et inclusives, et nous décidons de nommer le Groupe socialiste-Opposition Ittihadie à la Chambre des représentants du Maroc en la personne de notre camarade, El Hassan Lachguar, comme coordinateur de notre réseau.



*Déclaration de Marrakech*

Fait à [Marrakech], le [31 mai 2023]