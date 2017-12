Damien Chazelle : Le nouveau prodige d'Hollywood

Il est le nouveau prodige d'Hollywood. A 31 ans, Damien Chazelle a déjà réalisé son rêve de mettre en scène une comédie musicale contemporaine, "La La Land", avec laquelle il accumule les prix et même déjà quelques records. "La La Land", sa somptueuse ode à l'âge d'or hollywoodien, chantée et dansée par Ryan Gosling et Emma Stone, a raflé sept statuettes aux Golden Globes cette année, un record. Damien Chazelle, dont le père est français, est aussi le plus jeune réalisateur à avoir remporté le Globe de meilleur réalisateur. Anne Thompson, chef de la rubrique prix hollywoodiens du blog de cinéma IndieWire, le décrit comme "un jeune Quentin Tarantino ou Martin Scorsese, un fou de films talentueux, très intelligent, qui connaît les classiques suffisamment bien pour les déconstruire et les réassembler de façon originale", a-t-elle estimé. "Il n'est pas prétentieux. Il a dû se battre pour être là où il en est", ajoute-t-elle.