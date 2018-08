“Crazy Rich Asians” toujours en tête du box-office

La comédie romantique "Crazy Rich Asians", premier film de Hollywood au casting 100% asiatique, s'est maintenu en tête du box-office ce week-end en Amérique du Nord, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations. Le long métrage, adapté du livre éponyme de Kevin Kwan traduit en français sous le titre "Singapour millionnaire", a engrangé 25 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada. "Ce film qui a beaucoup fait parler de lui et qui a reçu de bonnes critiques participe au retour de la comédie romantique dans les faveurs du public", a commenté Paul Dergarabedian, expert de la société ComScore. Depuis sa sortie il y a deux semaines, il a rapporté 76,8 millions de dollars. La deuxième marche du podium reste "En eaux troubles".

Cette histoire de la découverte d'un requin préhistorique de 23 mètres de long a empoché 13 millions de dollars en trois jours et récolté 105,3 millions en trois semaines. Il a rapporté 408,6 millions de dollars dans le monde entier, selon ComsCore.

La comédie "Carnage chez les Puppets" avec Melissa McCarthy s'empare de la troisième place pour son premier week-end d'exploitation avec 10 millions de dollars. Dans ce film, humains et marionnettes cohabitent dans un Los Angeles un peu glauque et doivent coopérer pour retrouver un assassin.

Conservant la quatrième place, le dernier opus des aventures de Ethan Hunt dans "Mission Impossible: Fallout" a gagné 8 millions de dollars supplémentaires en trois jours, portant son total en Amérique du Nord à 193,9 millions en cinq semaines.

Au niveau mondial, il a généré 538,7 millions. Le film de Disney "Jean-Christophe & Winnie", avec Ewan McGregor, grimpe d'une place ce week-end, décrochant le cinquième rang avec 6,3 millions de dollars entre vendredi et dimanche et 77,6 millions en quatre semaines d'exploitation.