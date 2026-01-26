Coupe de la CAF : La passe de trois du Wydad

Le but de la victoire des Rouges a été inscrit par Mohamed Moufid à la 81e minute.
Cette victoire permet au WAC le fauteuil de leader avec 9 points.
Quant au second représentant du football national en cette C2 continentale, l’Olympique Club de Safi, il a signé une victoire importante en déplacement face à son hôte ivoirien, San Pedro, sur le score de 2 buts à 1, dimanche au stade Laurent Pokou, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes.
Le club mesfioui a entamé la rencontre de manière idéale en ouvrant le score dès la première minute grâce à Imad Khannous. Dans la foulée, l’équipe de San Pedro est parvenue à rétablir la parité à la 36e minute par l’intermédiaire d’Aboubacar Karamoko.
Avant la pause, l’OCS a repris l’avantage à la 40e minute, sur un penalty transformé par Soufiane El Mouden.
En seconde période, les locaux ont tenté de revenir au score en procédant à plusieurs changements, mais la défense de l’OSC est restée solide, mettant en échec l’ensemble des tentatives adverses.
A l’issue de cette rencontre, l’Olympique de Safi occupe la 2e place du groupe A avec six points, derrière l’USM Alger, leader avec neuf points. San Pedro est 3e avec trois points, tandis que Djoliba du Mali ferme la marche sans aucun point.
Divers
Ci-après les résultats de la 12e journée de la Botola Pro D2 de football:
JSM-SM : 1-0
WST-SCCM : 2-1
CAK-RBM : 0-0
SCCM-RBM : 0-0
MAT-CJBG : 2-1
US Bejaâd-USMO : 2-2
JSS-A.Tiznit : 1-1
RAC-WAF : 0-0
MCO-KAC : 1-1
Classement
1-MAT : 24 pts
2-WST : 23 pts
3-MCO : 22 pts
4-A.Tiznit : 20 pts
5-JSM : 19 pts
6-KAC : 17 pts
7-SM : 15 pts
SCCM : 15 pts
CAK : 15 pts
JSS : 15 pts
11-CJBG : 14 pts
U.Bejâad : 14 pts
13-WAF : 13 pts
14-USMO : 10 pts
15-RAC : 8 pts
16-RBM : 6 pts
