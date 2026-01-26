Augmenter la taille du texte
Coupe de la CAF : La passe de trois du Wydad

Le joli coup de l’OCS

Lundi 26 Janvier 2026

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile face au club congolais de Maniema Union par 1 but à 0, en match de la troisième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), dimanche au complexe Mohammed V.
Le but de la victoire des Rouges a été inscrit par Mohamed Moufid à la 81e minute.
Cette victoire permet au WAC le fauteuil de leader avec 9 points.

Quant au second représentant du football national en cette C2 continentale, l’Olympique Club de Safi, il a signé une victoire importante en déplacement face à son hôte ivoirien, San Pedro, sur le score de 2 buts à 1, dimanche au stade Laurent Pokou, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes.

Le club mesfioui a entamé la rencontre de manière idéale en ouvrant le score dès la première minute grâce à Imad Khannous. Dans la foulée, l’équipe de San Pedro est parvenue à rétablir la parité à la 36e minute par l’intermédiaire d’Aboubacar Karamoko.
Avant la pause, l’OCS a repris l’avantage à la 40e minute, sur un penalty transformé par Soufiane El Mouden.

En seconde période, les locaux ont tenté de revenir au score en procédant à plusieurs changements, mais la défense de l’OSC est restée solide, mettant en échec l’ensemble des tentatives adverses.

A l’issue de cette rencontre, l’Olympique de Safi occupe la 2e place du groupe A avec six points, derrière l’USM Alger, leader avec neuf points. San Pedro est 3e avec trois points, tandis que Djoliba du Mali ferme la marche sans aucun point.

Botola Pro D2
 
Ci-après les résultats de la 12e journée de la Botola Pro D2 de football:
JSM-SM : 1-0
WST-SCCM : 2-1
CAK-RBM : 0-0
SCCM-RBM : 0-0
MAT-CJBG : 2-1
US Bejaâd-USMO : 2-2  
JSS-A.Tiznit : 1-1
RAC-WAF : 0-0
MCO-KAC : 1-1

Classement

1-MAT : 24 pts
2-WST : 23 pts
3-MCO : 22 pts
4-A.Tiznit : 20 pts
5-JSM : 19 pts
6-KAC : 17 pts
7-SM : 15 pts
   SCCM : 15 pts
   CAK : 15 pts
   JSS : 15 pts
11-CJBG : 14 pts
    U.Bejâad : 14 pts
13-WAF : 13 pts
14-USMO : 10 pts
15-RAC : 8 pts
16-RBM : 6 pts

Racing Casablanca – Widad Fès 0 - 0
 

Coupe de la CAF, OCS, Wydad

