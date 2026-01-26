Coupe de la CAF : La passe de trois du Wydad

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile face au club congolais de Maniema Union par 1 but à 0, en match de la troisième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), dimanche au complexe Mohammed V.

Le but de la victoire des Rouges a été inscrit par Mohamed Moufid à la 81e minute.

Cette victoire permet au WAC le fauteuil de leader avec 9 points.



Quant au second représentant du football national en cette C2 continentale, l’Olympique Club de Safi, il a signé une victoire importante en déplacement face à son hôte ivoirien, San Pedro, sur le score de 2 buts à 1, dimanche au stade Laurent Pokou, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes.



Le club mesfioui a entamé la rencontre de manière idéale en ouvrant le score dès la première minute grâce à Imad Khannous. Dans la foulée, l’équipe de San Pedro est parvenue à rétablir la parité à la 36e minute par l’intermédiaire d’Aboubacar Karamoko.

Avant la pause, l’OCS a repris l’avantage à la 40e minute, sur un penalty transformé par Soufiane El Mouden.



En seconde période, les locaux ont tenté de revenir au score en procédant à plusieurs changements, mais la défense de l’OSC est restée solide, mettant en échec l’ensemble des tentatives adverses.



A l’issue de cette rencontre, l’Olympique de Safi occupe la 2e place du groupe A avec six points, derrière l’USM Alger, leader avec neuf points. San Pedro est 3e avec trois points, tandis que Djoliba du Mali ferme la marche sans aucun point.