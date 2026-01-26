Couhaib Driouech buteur avec le PSV

Le joueur marocain Couhaib Driouech s'est une nouvelle fois illustré samedi en inscrivant l’une des deux réalisations de son club du PSV Eindhoven, qui recevait le NAC Breda pour un match de la 20ème journée de l’Eredivisie qui s’est soldé par un score de parité 2-2.



Driouch a inscrit le premier but de la rencontre, bien servi par son coéquipier Joey Veerman. Idéalement positionné, l’international marocain a été plus rapide que les défenseurs de Breda et a réussi à placer le ballon hors de portée du gardien Daniel Bielica.



Les visiteurs ont égalisé à la 45ème minute sur un coup franc indirect transformé de la tête par Boy Kemper, avant que son coéquipier Charles-Andreas Brym ne double la mise une minute seulement après, profitant d’une erreur de la défense centrale du PSV.



Bien qu’ils aient largement dominé en termes de possession de balle, les locaux ont dû attendre les arrêts de jeu pour inscrire le but de l’égalisation grâce à Armando Obispo (92ème minute).



Auteur d’une prestation remarquable, Couhaib Driouech a été l’un des joueurs du PSV les mieux notés avec 7,4 points sur le site spécialisé Sofascore.



Malgré ce match nul concédé à domicile, le PSV continue de dominer le classement de l’Eredivisie avec 53 points au compteur, loin devant le dauphin Feyenoord (39 points) et l’Ajax Amsterdam (37 points).