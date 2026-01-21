Claude Tolé : La CAN-2025, une montée en puissance pour que le Maroc atteigne sa plénitude au Mondial-2030

La Coupe d'Afrique des nations CAN-2025 a constitué "une étape de montée en puissance" pour permettre au Maroc “d’atteindre sa plénitude” à l’horizon de la Coupe du monde 2030, a estimé le journaliste et consultant sportif français, Claude Tolé.



"La CAN-2025 est une montée en puissance qui va permettre au Maroc d’atteindre vraiment sa plénitude " organisationnelle et sportive lors du prochain Mondial que le Royaume coorganise en 2030 avec l'Espagne et le Portugal, a-t-il affirmé dans une déclaration à la MAP.



A cet égard, l’expert français fait observer que le pari réussi d’organiser une CAN de haute facture à tous les niveaux, a montré que le Maroc est déjà prêt à accueillir la Coupe du monde, notant que cette compétition continentale s’inscrit dans une trajectoire progressive visant à “consolider les acquis” avant l’échéance majeure de 2030.



Sur le plan sportif, Claude Tolé a souligné que la sélection marocaine, en disputant la finale de sa CAN, “confirme sa montée en puissance sur la scène africaine et mondiale”, s’inscrivant dans une dynamique enclenchée depuis plus d’une décennie.



Il a rappelé notamment le parcours historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où ils avaient atteint les demi-finales, un exploit historique inédit au niveau arabe et africain, ainsi que les performances récentes du football marocain dans plusieurs compétitions internationales et continentales.



Le consultant médias a également mis en avant les résultats obtenus par le Maroc lors des Jeux olympiques de Paris 2024, marqués par une médaille de bronze en football masculin, illustrant, selon lui, “la profondeur du vivier et la continuité du travail de formation”.



Pour M. Tolé, le principal défi réside désormais dans la capacité du Maroc à s’inscrire dans la durée. “Il faut maintenant confirmer cette dynamique lors des prochaines échéances majeures, à commencer par la Coupe du monde 2026. Ce serait un signal fort de régularité au plus haut niveau”, a-t-il estimé.



Il considère enfin que l’enchaînement des grandes compétitions organisées ou disputées par le Royaume constitue “un levier stratégique” pour renforcer à la fois les infrastructures, la gouvernance sportive et l’attractivité internationale du Maroc.