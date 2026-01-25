Casablanca à l'heure du 11ème Festival des Ambassadeurs du caftan marocain

La 11ème édition du Festival des Ambassadeurs du caftan marocain s'est tenue dimanche à Casablanca avec la participation de célébrités, d'artistes de renom et de créateurs venus du monde entier.



Cette édition s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'inscription du caftan marocain au patrimoine immatériel de l'UNESCO, et du parcours historique de l'équipe nationale marocaine à la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025).



A cette occasion, le directeur du Festival, Mustapha Bari, a indiqué que cette 11ème édition marque une étape charnière pour la reconnaissance du caftan à l’échelle mondiale. "Nous sommes fiers de célébrer notre patrimoine tout en rendant hommage à ceux et celles qui œuvrent pour sa préservation et son développement".



La 11ème édition du Festival des Ambassadeurs du caftan marocain a été, une nouvelle fois, un véritable triomphe, réunissant culture, mode, et patrimoine dans un esprit de partage et de célébration, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse, notant que le caftan marocain, désormais inscrit à l’UNESCO, continue de rayonner au-delà des frontières et de rassembler les amoureux de la mode et de l’artisanat autour d’un même héritage.



De son côté, l'ambassadrice du caftan marocain et présentatrice de cette 11ème édition, Dounia Boutazoute, s'est dite fière de présenter cette édition du festival. "C'est une véritable célébration de notre patrimoine et de nos réussites collectives", soulignant que "le caftan est bien plus qu’un vêtement, c’est un véritable symbole de l'identité et de la fierté marocaines".



Le festival a offert au public une immersion dans la richesse du patrimoine marocain à travers des défilés éblouissants, où des créateurs de mode locaux et internationaux ont présenté des pièces exclusives mettant en lumière l’art du caftan. Des troupes folkloriques ont animé la soirée avec des danses et des chants traditionnels, plongeant les invités dans l’essence même de la culture marocaine.



Cette 11ème édition a également rendu un vibrant hommage à la femme marocaine. Plusieurs personnalités féminines exceptionnelles ont été mises à l'honneur, dont Mme Bouchra Boudchiche, ambassadrice de Sa Majesté le Roi en République du Panama, Mme Loubna El Amouri, présidente de la Fondation de bienfaisance Loubna El Amouri, Mme Amal Temmar, actrice, Mme Bouchra Ennakra, ambassadrice de la culture marocaine, et Mme Samira El Bekkali, présidente de l'Association Miftah wa Houloul.



Le Festival des ambassadeurs du caftan marocain se veut donc comme une célébration incontournable du caftan marocain, un patrimoine précieux inscrit aujourd’hui dans la mémoire collective internationale, mais également comme un hommage à la culture et aux femmes marocaines qui contribuent à son rayonnement à travers le monde.