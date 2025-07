Casablanca : Lancement de la 5ᵉ édition du Bazar solidaire en faveur de la microfinance inclusive

Le coup d’envoi de la cinquième édition du Bazar solidaire a été donné, lundi, à l’espace El Hank à Casablanca, sous le thème "La microfinance solidaire, des graines d’espoir pour un développement durable".



Initiée par le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire, cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 24 août prochain, s’inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer l’inclusion économique, à promouvoir les activités génératrices de revenu et à mettre en valeur le potentiel des micro-entrepreneurs issus des différentes régions du Royaume.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dades, en présence de représentants des autorités locales, du secteur de la microfinance et d’acteurs associatifs et économiques, rapporte la MAP.



Cette édition, organisée pour la première fois dans la capitale économique en parallèle à la ville de M'diq, rassemble près de 400 exposants répartis sur trois séquences successives de dix jours. A travers cette programmation, le Bazar solidaire propose une vitrine représentative de la richesse du patrimoine marocain, allant de l’artisanat aux produits du terroir, en passant par les textiles, les produits naturels et agroalimentaires.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire, Amina Sakioudi, a affirmé que ce rendez-vous constitue bien plus qu’un simple espace de vente, dans la mesure où il représente un lieu d’échange, de valorisation et de mise en réseau des porteurs de projets soutenus par les institutions de microfinance.



Par ailleurs, elle a souligné que cette initiative vise à encourager l’entrepreneuriat inclusif, à stimuler les économies locales et à créer de nouvelles perspectives pour les artisans, créateurs et producteurs.



En marge de l’exposition, des ateliers de renforcement des capacités seront animés au profit des exposants, portant notamment sur la maîtrise du prix de revient, la fixation de prix adaptés au marché et le développement des compétences commerciales, contribuant ainsi à l’accompagnement global des micro-entrepreneurs.