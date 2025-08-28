Casablanca: Des plages réhabilitées et une programmation culturelle exceptionnelle pour l’été

En cette saison estivale, Casablanca se distingue par une dynamique alliant animation culturelle variée et engagement renouvelé en faveur de la propreté de ses plages et espaces balnéaires.



Dès les premières semaines, la métropole ne cesse de vibrer au rythme de nombreux événements d’envergure. Le Festival Casablanca Music Week (CMW), organisé à La Casablancaise par NRJ Maroc, marque, ainsi, le coup d’envoi de cette programmation riche. Concerts, projections, compétitions sportives et activités culturelles rassemblent un public nombreux et varié, attiré par la diversité de l’offre artistique.



S'ensuit le Festival Nostalgia Lovers (3 au 6 juillet 2025), installé au Parc Vélodrome, qui plonge les festivaliers dans l’univers musical des années 80 à 2000. Entre scénographies immersives, concerts live et animations rétro, l’événement a recréé une atmosphère chaleureuse mêlant nostalgie et hommage à la musique populaire de ces décennies.



Parallèlement, Jazzablanca (3 au 12 juillet) poursuit sa mission de valorisation de la scène musicale marocaine et internationale. Pour sa 18ᵉ édition, plus d’une trentaine de concerts ont été organisés entre Casa Anfa et le parc de la Ligue arabe, offrant un cadre naturel propice à la découverte et à l’émotion musicale.



Le patrimoine casablancais n’est pas en reste. Le spectacle immersif "Nostalgia, les émotions d’antan" a séduit un large public grâce à une mise en scène conjuguant narration, arts visuels et innovations technologiques. Par cette représentation, les spectateurs ont revécu l’histoire de la ville à travers une expérience sensorielle inédite.



Pour les amoureux de la musique populaire, la deuxième édition du Festival de l’Aïta Marsaouia, qui s’est déroulée en trois étapes, à El Jadida, Médiouna et Casablanca, entre le 18 juillet dernier et le 2 août, a mis en lumière la richesse de ce patrimoine distinctif de la culture et des traditions marocaines. Au programme, des concerts, conférences et concours ont contribué à transmettre cet héritage aux nouvelles générations dans une ambiance festive et fédératrice.



La saison estivale s’est enrichie avec le Festival "Noujoum Gnaoua", qui s’est tenu du 21 au 23 août sur la place des Nations unies, tandis que le village culturel "This is Africa", lancé en amont, continue d’animer la place Rachidi jusqu’au 18 janvier 2026.



Conçu comme un hommage à la richesse des cultures africaines, ce rendez-vous de longue durée s’inscrit pleinement dans la volonté du Maroc de se positionner comme carrefour culturel continental, à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.



En parallèle de cette offre artistique foisonnante, la ville mène une politique volontariste en matière d’environnement. Les plages les plus fréquentées, comme Aïn Diab, Aïn Sebaâ et Madame Choual, font l’objet d’un entretien renforcé, avec des opérations de nettoyage intensifiées et une collecte régulière des déchets. Des dispositifs de sensibilisation rappellent aux estivants les gestes essentiels pour préserver la qualité du littoral.



Dans cette dynamique, la société de développement local Casablanca Baïa, en partenariat avec la Commune de Casablanca, a lancé le 12 juillet la cinquième édition de la campagne estivale de sensibilisation "Sayf Nadif". Cette initiative, qui s’étend sur deux mois, vise à promouvoir les comportements écoresponsables à travers une série d’actions ciblées dans cinq espaces publics à forte fréquentation et dans les 16 arrondissements de la métropole.



Les dispositifs déployés allient proximité et créativité : villages de sensibilisation, roadshow itinérant avec dix voitures hybrides, hymne officiel, ateliers pédagogiques, animations ludiques et distributions de cadeaux rythment les week-ends, contribuant à faire de la propreté un enjeu collectif partagé.



Une campagne digitale et médiatique d’envergure accompagne l’initiative, grâce à des partenariats avec les médias nationaux, une stratégie d’influence portée par des ambassadeurs engagés, ainsi qu’une animation dynamique sur les réseaux sociaux via jeux, quiz, concours et contenus originaux.