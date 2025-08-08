CHAN-2024. Victoire de la Tanzanie et du Burkina

La sélection tanzanienne de football des joueurs locaux s’est imposée face à son homologue mauritanienne sur le score de 1 but à 0, en match de la deuxième journée du groupe B du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), mercredi au stade national Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Shomari Kapombe (89è).



Dans l’autre match de ce groupe, le Burkina Faso a battu, plus tôt, la Centrafrique par 4 buts à 2. Les Burkinabés se sont imposés grâce aux réalisations de Papus Naser Ouattara (11e), Abdoul Abass Guiro (61e, penalty), Patrick Bihetoué Arnaud Malo (78e, penalty) et Abdoul Karim Baguian (84e). Les buts centrafricains ont été inscrits par Sydney Chiffort Tchibinda (15e) et Ange Zoumara (90 + 5e).



Au terme de la 2è journée de ce groupe, la Tanzanie occupe la 1ère place avec 6 points, suivie du Burkina Faso (3 pts), Madagascar (1 pt), la Mauritanie (1 pt) et la Centrafrique (0 pt).



Programme

Vendredi

2ème journée

Groupe C

15h00 : Algérie-Afrique du Sud

18h00 : Guinée-Ouganda.