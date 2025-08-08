Augmenter la taille du texte
CHAN-2024. Victoire de la Tanzanie et du Burkina

Vendredi 8 Août 2025

La sélection tanzanienne de football des joueurs locaux s’est imposée face à son homologue mauritanienne sur le score de 1 but à 0, en match de la deuxième journée du groupe B du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), mercredi au stade national Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.
L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Shomari Kapombe (89è).

Dans l’autre match de ce groupe, le Burkina Faso a battu, plus tôt, la Centrafrique par 4 buts à 2. Les Burkinabés se sont imposés grâce aux réalisations de Papus Naser Ouattara (11e), Abdoul Abass Guiro (61e, penalty), Patrick Bihetoué Arnaud Malo (78e, penalty) et Abdoul Karim Baguian (84e). Les buts centrafricains ont été inscrits par Sydney Chiffort Tchibinda (15e) et Ange Zoumara (90 + 5e).
 
Au terme de la 2è journée de ce groupe, la Tanzanie occupe la 1ère place avec 6 points, suivie du Burkina Faso (3 pts), Madagascar (1 pt), la Mauritanie (1 pt) et la Centrafrique (0 pt).

Programme
Vendredi
2ème journée
Groupe C
15h00 : Algérie-Afrique du Sud
18h00 : Guinée-Ouganda.

Libé

Tags : Burkina, CHAN, Tanzanie

International

