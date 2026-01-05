CAN-2025 : Le Sénégal écarte le Soudan et se qualifie pour les quarts

La sélection sénégalaise a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en s’imposant face au Soudan sur le score de 3 buts à 1, samedi au Grand Stade de Tanger.



Malgré une nette supériorité technique et individuelle en faveur des Lions de la Teranga, les Sénégalais ont dû s’employer pour venir à bout d’une équipe soudanaise accrocheuse et bien organisée, qui a su poser de sérieux problèmes en début de rencontre.



Après un début de rencontre marqué par la prudence des deux formations, la sélection soudanaise a ouvert le score dès la 6e minute. Amar Ibrahim, attaquant d’Avondale (D2 australienne), a pris le dessus sur un défenseur sénégalais avant d’adresser une frappe enroulée du pied gauche depuis l’entrée de la surface, qui a terminé sa course dans la lucarne droite d’Edouard Mendy.



Le Sénégal a ensuite pris le contrôle du jeu et multiplié les occasions. Sa domination a été concrétisée à la 29e minute, lorsque Sadio Mané a servi Pape Gueye, auteur d’une frappe puissante de l’extérieur de la surface, logée sur la droite du gardien soudanais Monged Abuzaid.



Avec une possession de balle estimée à 73%, les Lions de la Teranga ont obtenu un penalty à la 35e minute, décision annulée après recours à l’assistance vidéo (VAR) pour une position de hors-jeu. Un second but sénégalais, inscrit par Ismaila Sarr à la 43e minute, a également été refusé pour hors-jeu.



Dans le temps additionnel de la première période (45e+3), Pape Gueye a donné l’avantage au Sénégal d’une frappe rasante sur la gauche du gardien soudanais, à la suite d’une passe décisive de Nicolas Jackson.



Au retour des vestiaires, devant plus de 30.000 spectateurs, le Soudan a bien failli revenir dans la partie. A la suite d’une action collective bien construite sur le flanc droit, Sheddy Ezeldin (FC Den Bosch, D2 néerlandaise) s’est retrouvé face à face avec Mendy, mais le portier sénégalais a brillamment sauvé les siens.



A la 53e minute, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a procédé à un double changement en remplaçant Nicolas Jackson et Ismail Jakobs, par El Hadji Diouf, joueur de West Ham, et Boulaye Dia (Lazio de Rome). De son côté, le sélectionneur soudanais Kwesi Appiah a opéré un premier ajustement à la 60e minute en faisant entrer Eltayeb Abdelrazig à la place du défenseur Mustafa Mohammed, avant de remplacer l’attaquant Mohamed Yagub par Salaheldin Adil afin d’apporter plus de densité au milieu de terrain.



Poursuivant sa gestion du match, le technicien sénégalais a effectué deux changements décisifs à la 74e minute en lançant Lamine Camara et Ibrahim Mbaye aux dépens de Habib Diarra et de l’attaquant Ismaila Sarr, insufflant ainsi un nouvel élan aux secteurs offensif et médian des Lions de la Teranga.



Entré en jeu, Ibrahim Mbaye, attaquant du Paris Saint-Germain, s’est illustré de la plus belle des manières. A la 77e minute, il a profité d’une erreur de la défense soudanaise sur une longue ouverture de Sadio Mané pour inscrire le troisième but sénégalais d’une frappe précise depuis un angle fermé.



Si l’issue de la rencontre semblait scellée en faveur des Lions de la Teranga, forts de leurs qualités individuelles et de leur ascendant historique dans les confrontations directes, la sélection soudanaise a néanmoins livré une prestation honorable, s’appuyant sur une bonne cohésion collective, des contres rapides et des tentatives lointaines.